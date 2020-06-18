Alanyaspor-Antalyaspor: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist Aytemiz Alanyaspor oldu. Turuncu-yeşilli ekip yarı final rövanşında Fraport TAV Antalyaspor'a fark attı: 4-0.

Deplasmandaki ilk maçı da 1-0 kazanan Alanyaspor tarihinde ilk kez çıktığı finalde Trabzonspor'la karşılaşacak.

Gecenin adamı Papis Cisse

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşmaya Papis Cisse damga vurdu. Senegalli golcü 15, 46 ve 48. dakikalarda ağları sallayıp hat-trick yaptı. Ev sahibi takımın diğer golünü 25'te Ceyhun Gülselam attı.

Cisse Türkiye Kupası'nda ilk defa bir maçta 3 gol attı. Tecrübeli forvet bundan önce kupada son 16 turunda Kasımpaşa'ya karşı bir gol kaydetmişti.

35 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de de bu sezon geride kalan 27 hafta sonundaki gol krallığında, Trabzonspor'un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün 3 gol gerisinde 16 golle ikinci sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornere yükselen Caulker'ın kafa topu, defanstan döndü. Cisse, önüne düşen topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0

25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sol köşeden kullandığı kornerde, Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top yere çarparak filelere gitti. 2-0

32. dakikada orta alanda Ceyhun Gülselam kazandığı topu sol kanattan bindiren Fernandes'e çıkardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu kontrol eden Junior Fernandes'in şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in ceza sahası içine gönderdiği topa Jahovic kafayı vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çıkardı.

46. dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında araya giren Salih Uçan, topu ceza sahası içine gönderdi. Penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

48. dakikada Alanyaspor'dan Cisse kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Bakasetas'ın ceza sahası içine gönderdiği topa kaleciden önce ayak koyan Cisse, fileleri havalandırdı: 4-0

90 2. dakikada Antalyasporlu oyuncu Mukairu'nun ceza sahasına doğru gönderdiği ara pasta, Doğukan Sinik kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor'un rakibi odu.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Onur Bulut), Salih Uçan (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Bakasetas, Efecan Karaca (Dk. 75 Musa Çağıran), Fernandes (Dk. 57 Campos), Cisse (Dk. 75 Mustafa Pektemek)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka (Dk. 45 Eren Albayrak), Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 46 Blanco), Amilton, Podolski (Dk. 53 Mukairu), Sinan Gümüş (Dk. 53 Chico), Jahovic (Dk. 69 Doğukan Sinik)

Goller: Dk. 15, 46 ve 49 Cisse, Dk. 25 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36. Fernandes, Dk. 74 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Jahovic, Dk. 45 4 Fredy, Dk. 64 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)