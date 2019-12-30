Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik"
30.12.2019 - 23:03 | | DHA

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılımızda ilk yarıları 18 puanla tamamlamıştık ancak bu sezon 29 puan toplamayı başardık. Bu da önemli bir başarıdır" dedi.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik"
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıyı 29 puanla 6'ncı sırada tamamladıklarını belirten başkan Çavuşoğlu, ilk yarıda inişli ve çıkışlı haftalar yaşadıklarını ancak genel anlamda başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi. İlk yarıda 29 puan topladıklarını ancak hesapta olmayan puanlar da kaybettiklerini vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılımızda ilk yarıları 18 puanla tamamlamıştık ancak bu sezon 29 puan toplamayı başardık. Bu da önemli bir başarıdır. Başta teknik heyet, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın özverili çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza ve grup liderlerine, stadyumumuza gelerek bizleri yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz taraftar, şehir ve yönetim olarak Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik ve böyle devam edecek" dedi.

Amatör liglerden Süper Lig'e kadar tüm takımların iyi bir kamp dönemi geçirmesini temenni eden başkan Hasan Çavuşoğlu, "Tüm takımların taraftarlarını da tebrik etmek istiyorum. Onlar da kendi takımlarını en iyi şekilde desteklediler. Kendi açımızdan bakacak olursak ikinci yarı hazırlıklarımıza 5 Ocak'tan itibaren başlayacağız. Konyaspor maçında iyi bir galibiyet alarak ilk yarıyı tamamladık. Her iki takımı da centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bugüne kadar Alanyaspor'a destek veren ve katkıda bulunan başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bugünlere birlikte hareket ederek geldik. Bundan sonra da öyle olacak" diye konuştu.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanyaya yakışan şekilde hareket ettik

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Terim eski prensini istedi!
    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
      Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
    2. Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
      Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
    3. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
      Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
    4. Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
      Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    5. BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2
      BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

    Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

    Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

    Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

    Barcelona'da Pesic dönemi sona erdi

    Barcelona'da Pesic dönemi sona erdi

    Gaziantep FK, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Gaziantep FK, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Sıradaki Haber