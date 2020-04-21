Çavuşoğlu: N’Sakala ile anlaşana cephe alırız!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan devlerin takibindeki N'Skala için açıklama geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan N'Sakala ile ilgili A Spor'a konuşan Çavuşoğlu, N'Sakala'nın yeni sözleşme önerilerine olumlu yanıt verdikten sonra geri adım attığını belirterek, "N'Sakala ile anlaşan var mı? Bunu sezon sonu göreceğiz ve o takıma cephe alacağız. Bir kulüp başkanımıza bunu sordum ama haberim yok dedi, aradan 5 gün geçti aramadı" dedi.

AGUERO'NUN CİTY'DEKİ İLK SEZONU! İZLEYİN...