Alanyaspor Başkanı, Sural'ın cenazesine gidecek

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kazada yaşamını yitiren Çek forvet Josef Sural'ın pazar günü ülkesinde toprağa verileceğini belirtirken, "Ailemizin her zaman bir parçası, ailesi ailemiz olmaya devam edecektir. Bize pazar günü defin kararını aldıklarını tebliğ ettiler. Biz de inşallah gideceğiz, son görevimizi yapacağız. Gerçekten konuşmak için zorlandığımız bir haftaya girdik" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında trafik kazasında yaşamını yitiren Çek forvet oyuncusu Josef Sural ve gündemle alakalı açıklamalarda bulundu. Halen Josef Sural'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Hasan Çavuşoğlu, "Kayseri deplasmanından dönerken 7 futbolcumuzun yaşamış olduğu trafik kazasında bir ferdimizi, Josef Sural'ı kaybettik. Onun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Takım, yönetim ve Alanya olarak Türk ve dünya futbolunda büyük üzüntü yarattı. Bu anlamda Türkiye ve dünyanın her yerinde arayan, başsağlığı dileyen, mesaj atanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

KONYASPOR MAÇI

Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Çavuşoğlu, "Gerçekten zor bir süreç. Kolay atlatılabilecek bir süreç değil. Biz futbolcularımızın, kazayı yaşayan futbolcularımızın, psikolojik olarak hem de çeşitli yaraların olması nedeniyle teknik direktör ve takım kaptanımızla görüştüğümüzde bu hafta futbol oynayacak durumda olmadıklarını ve maçın ertelenmesiyle ilgili bir karar almıştık. Dün futbolcularımızın ve teknik heyetimizin başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda futbolcularımızla konuştuk. Toplantı bitiminden sonra futbolcularımızın kendi aralarında bu haftaki ertelemek istediğimiz Konyaspor maçını oymak istediklerini beyan etmeleri üzerine, biz de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığımız başvuruyu geri çekerek müsabakanın oynanması yönünde karar aldığımızı bildirdik. Bununla alakalı zor da olsa idmana çıktılar. İdman bugün de devam edecektir" diye konuştu.

SURAL'IN CENAZE TÖRENİ PAZAR GÜNÜ

Yaşamını yitiren Josef Sural'ın 90 numaralı formasını emekliye ayırdıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bundan sonra yapılabilecek bir şey Josef Sural kardeşimizin formasını emekliye ayırdık. Ailemizin her zaman bir parçası, ailesi ailemiz olmaya devam edecektir. Bize pazar günü 13.30'da defin kararını aldıklarını tebliğ ettiler. Biz de inşallah gideceğiz, son görevimizi yapacağız. Gerçekten konuşmak için zorlandığımız bir haftaya girdik."

'KONYASPOR KARDEŞ TAKIMIMIZDIR'

Kayıpları konusunda konuşmakta zorlandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Çok konuşulacak bir şey de yok. Ama bir şeye vurgu yapmak isterim. Pazartesi oynayacağımız Konyaspor maçıyla ilgili Konyaspor yönetimi, alacağımız kararların her zaman yanında olacaklarını defalarca bildirdi. Kendilerine, Konyaspor taraftarlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Konya taraftarımızı bekleriz. Burada taraftarlarıma ve Alanyalılara seslenmek istiyorum. Konyaspor ile yakın şehir takımıyız en yakın komşumuz Antalyaspor ile birlikte. Ama bundan sonra Konyaspor bizim kardeş takımımızdır. Bunun da böyle bilinmesini isterim. Bugüne kadar taraftarlarımız her zaman yanımızda olmuştur yine de yanımızda olacaktır. Bu hafta oynanacak Konyaspor maçına herkesi bekliyoruz. Burada Sural'ın yanında olmalarını istiyoruz. Biz maçın neticesinin peşinde değiliz. Bu maçlar devam edecektir. Umarım dostça bir maç olacaktır. Sahadaki netice ne olursa olsun vurgulamak istediğimiz Antalyaspor ile olduğu gibi Konyaspor kardeş takımımızdır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Taraftarımız da Alanya da her zaman yanımızdadır. Yaptığımız ve yapacağımız açıklamaların da yanında olacaklardır" dedi.

'HER DETAYI, İNCELİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Bir gazetecinin bazı haberlerde yer alan Aytemiz Alanyaspor'un Sural'ın ailesine kontratındaki ücreti ödeyeceği konusunda bilgi istemesi üzerine Çavuşoğlu, "Şimdi kulübümüz ve şahsım adına bir maddi açıklama yapmadık. Çünkü onun ne yeri, ne zamanıdır. Ama biz Alanyaspor olarak her detayı, inceliği düşünüyoruz. Biz de ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

MÜFTÜLÜĞÜN PAYLAŞIMINA ELEŞTİRİ

Alanya Müftülüğü'nün sosyal medyada Müslüman olmayanlara rahmet okunmayacağı yönündeki tepki çeken paylaşımına yönelik soruya da yanıt veren Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Müftünün yaptığı işi doğru bulmuyorum. Müftünün Alanya'da yapacağı daha önemli işleri olduğuna inanıyorum. Camia olarak kızgın olduğumuzu zaten tüm Türkiye de tepkisini gösterdi. Bence müftünün böyle bir zamanda bu açıklama yapmasını doğru bulmuyorum. Tepkimizi de koyduk zaten" dedi.

KONYASPOR HASILATI SURAL'IN AİLESİNE GÖNDERİLECEK

Diğer yandan Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada Konyaspor maçından elde edilecek gelirin tamamının Josef Sural'ın ailesine gönderileceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yönetim kurulumuz, pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçında elde edilecek tüm hasılatı Josef Sural'ın ailesine gönderecek. Ayrıca teknik heyetimiz ve futbolcularımız, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının beraberlik primi olan 400 bin TL'nin tamamının da Sural'ın ailesine verilmesini kararlaştırdı. Yönetim kurulumuz, Sural için satışa çıkarılacak tişörtlerden elde edilecek geliri de futbolcumuzun ailesine gönderecek."