Alanyaspor başkanından Aykut Kocaman'a sert sözler

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'a sert sözler...

Radyobilyoner'e açıklamalarda bulunan Turuncu-Yeşilliler'in başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Konyasporlular, Adana Demir'le birleşip..."

Yaşanan olaylar bizleri çok üzdü. Taraftarların cam kırması bize yakışacak bir şey değil. Nalçacılılar grubu, Adana Demir taraftarıyla hareket edip bize aynı şeyi yapmışlardı. Ama biz yapmamalıydık. Bu grup her yerde kavga çıkaran bir grup. Antalya'da da öyle yapıyorlar.

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"Gittikleri her yerde bunu yapıyorlar"

Forvetin yaptığı hareket de doğru değildi. Ömer Ali gelip 3'lü çektirdi. Başkan bunlara müsade etti. Taraftarın küfür etmesine müsade etti. Biz Konyaspor halkından bu yüzden özür diliyoruz. Ancak bu marazanın çıkması tamamen Konya yönetimi ve teknik heyetinindir. Ne olursa olsun otobüslerin camı kırılması kabul edilemez.

Taraftarımıza da bu konuda sitem ediyorum. Konyalı taraftarlar her gittikleri yerde bunu yapıyorlar. Forvetin golden sonraki sevinci kabul edilecek bir davranış değil.

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"Aykut hoca delikanlıysa açık konuşsun"

Hakem kötü niyetli olsa senin son dakika penaltını vermezdi. Aykut hoca görmüyorsa yapabilecek bir şey yok. Bir imalarda bulunuldu maç sonunda. Aykut hoca delikanlıysa ne söylemek istiyorsa açıkça söylesin. Net konuşsun. Gizli kapaklı konuşmaya gerek yok.