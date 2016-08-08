Alanyaspor devlerden çekinmiyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Alanyaspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, ligde çekinmeden korkmadan sahaya çıkarak, en iyi sonucu almak için mücadele edeceklerini söyledi. Kalpar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri 2. etap çalışmalarını, AA muhabirine değerlendirdi.



Alanyaspor'un Süper Toto Süper Lig'deki ilk maçını İstanbul'da Beşiktaş'la yapmasına ilişkin Kalpar, "Herkesle maç yapacağız. Fikstürümüz kamuoyunda dezavantajlı bir fikstür olarak değerlendiriliyor. 'Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe’yle maç yapacaksın' şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Doğrudur. İsmi geçen takımlarımızla daha sonra yine oynayacağız. Biz işimize bakacağız. Çekinmeden, korkmadan sahaya çıkarak aslanlar gibi mücadele edip en iyi sonucu almak için mücadelemizi ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Fiziki açından iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Kalpar, kamp süresince oynadıkları üç hazırlık maçının ikisini kaybettiklerini, birinde ise berabere kaldıklarını anımsatarak, "İnşallah lig maçında galip geliriz. Maçlarda basit goller yedik. Biz hazırlık maçlarında başka unsurlara bakıyoruz. Oyun şeklimiz nedir, kondisyon yönünden ne kadar iyiyiz, fiziki açıdan ne durumdayız, ona bakıyoruz." diye konuştu.



"Eksiklerimizi gördük"

Kalpar, takım olarak eksiklikleri gördüklerini ve bunları gidermek için çalışacaklarını belirterek, daha fazla üretken, daha fazla gol pozisyonuna giren ve gol pozisyonlarını golle sonuçlandıran bir ekip görüntüsünde olmak istediklerini anlattı.



Lig maçlarının daha önemli olduğunu vurgulayan Hüseyin Kalpar, "Fiziki açıdan çok yorgun olduğumuz için yapmak istediklerimizi bölüm bölüm iyi yapmamıza rağmen bazı şeyleri yapamadığımız zamanlar oldu. Dostluk maçları böyle oluyor. Bizim için lig maçı çok önem taşıyor. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Eksiklerimizi gördük. İyi yönlerimizi ve hatalarımızı gördük. Bu durumları gidermek için çalışacağız." şeklinde konuştu.



Kalpar, yeni transferlerin oyun içerisinde takımla kaynaşmalarını arzu ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Onları görmemiz bizim açımızdan doğru olur. Uyum açısından da birbirleriyle oynamaları doğrudur. Yeni oyunculardan kurulu bir ekibiz. Böyle dostluk maçları yaparak daha fazla kaynaşmış olacağız. Oyuncularımız birbirlerinin oyun karakter yapısını daha iyi öğrenmiş olacaklar. Uyum için biraz zamana ihtiyacımız oluyor. Bu süreci hızlı bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum."