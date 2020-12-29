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29.12.2020 - 12:37 | | İZMİR, (DHA)

Alanyaspor, Erhan Erentürk'tün peşinde

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkan Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk'e Süper Lig'de zirve yarışı veren Aytemiz Alanyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Alanyaspor, Erhan Erentürk'tün peşinde
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Alanya ekibinin sezon başında da Erhan için nabız yokladığı ancak sonuç alamayınca ara transfer dönemi için yeniden harekete geçtiği bildirildi. Altınordu'nun 2018-19 sezonu başında Karşıyaka'dan transfer ettiği 25 yaşındaki file bekçisi futbola Altay altyapısında başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Bucaspor altyapısında oynadıktan sonra Karşıyaka altyapısına transfer olan Erhan, 2014'te yeşil-kırmızılı kulüpte profesyonel oldu. Karşıyaka'da 4 sezon oynadıktan sonra son 2.5 sezondur Altınordu'da yer alan tecrübeli eldivenin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Son 1.5 sezonda Altınordu'nun 1 numaralı file bekçisi olan Erhan'ı cazip bir teklif gelmemesi halinde kulübünün bırakmayı düşünmediği ifade edildi.

Alanyaspor, Erhan Erentürktün peşinde

 

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