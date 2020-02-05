Alanyaspor-Galatasaray: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip Bakasetas'ın ceza sahası dışından müthiş golüyle 1-0 önde tamamladı. 55'te Junior Fernandes şık röveşata ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Kalan dakikalarda sarı-kırmızılı takımın baskıları sonuç vermedi ve maç Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Rövanş 12 Şubat Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Jimmy Durmaz, içeriye doğru hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde, Belhanda'nın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza sahası önünde Bakasetas'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru top ile Alanyaspor ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çıkardığı ortaya Belhanda'nın kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

46. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sekidika'nın ceza sahasına ortaladığı topu Jimmy Durmaz yumuşatarak geriye çıkardı. Belhanda'nın plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

48. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca son çizgiye inerek topu kale önüne ortaladı. Ceza sahası içinde Bakasetas'ın bekletmeden şutunda, kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

55. dakikada Alanyaspor 2. golü buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caulker topu kafayla içeriye doğru gönderdi. Sırtı kaleye dönük topu kontrol eden Junior Fernades, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

62. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasına ceza sahası içinde Lemina'nın gelişine vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Marafona, defansa çarparak tekrar kaleye yönelen topu bu kez kornere çelerek tehlikeyi sonlandırdı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Tzavellas, Caulker, Kaan Kanak, Siopis, Ceyhun Gülselam, Bakasetas (Dk. 82 Musa Çağıran), Efecan Karaca, Bammou (Dk. 46 Junior Fernandes), Cisse (Dk. 71 Mustafa Pektemek)

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes (Dk. 46 Mariano), Lemina, Belhanda (Dk. 81 Ömer Bayram), Sekidika (Dk. 62 Adem Büyük), Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Onyekuru

Goller: Dk. 20 Bakasetas, Dk. 55 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Bammou, Dk. 33 Tzavellas, Dk. 45 3 Caulker, Dk. 50 Ceyhun Gülselam, Dk. 63 Bakasetas, Dk. 90 1 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Şener Özbayraklı, Dk. 45 2 Taylan Antalyalı, Dk. 63 Adem Büyük, Dk. 76 Jimmy Durmaz, Dk. 79 Lemina, Dk. 90 Ömer Bayram (Galatasaray)