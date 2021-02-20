Alanyaspor - Galatasaray maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'de bir ara liderliğe yükselen ancak sonra sert bir düşüş yaşayarak gerilere düşen Alanyaspor, son maçlarda yeniden toparlandı ve 5. sıraya yerleşti. İç sahada son 3 maçta fire vermediler, deplasmanda da son 3 maçtan 1'er puan alarak rahatladılar. Türkiye Kupası çeyrek final maçında da, İstanbul'da Galatasaray'ı yenip adlarını yarı finale yazdırdılar. Ligdeki Galatasaray maçı öncesi takımda önemli bir eksik yok, herkesin akıllarına rahatlıkla kazıyabileceği bir 11'le maçlara çıkıyorlar. Orta alanda Siopis ve Salih Uçan'ın yanında zaman zaman Ceyhun Gülselam'ı, zaman zaman da Berkan Kutlu'yu görüyoruz. Onun dışında kanatlarda Efecan Karaca ve Davidson ile hücum merkezinde Khouma Babacar kolay kolay değişmiyor. Caulker 1 kez sakatlığı nedeniyle, Tzavellas da 3 kez cezası sebebiyle forma giyemedi. Stoperde de radikal değişiklikler görmedik.

Bu sezon hem ligde hem de kupada kaybettiği Alanyaspor karşısında, geçtiğimiz sezon da burada, Alanya'da kaybeden Galatasaray şanssızlığını kırabilecek mi? Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi sakat, Hakan Dervişoğlu koronavirüs karantinasında. 3 oyuncu da günler öncesinden Alanya'ya gelip kamp yapan sarı-kırmızılı kafilede yer almadı. Oğulcan Çağlayan takımla birlikte ancak cezası sebebiyle o da forma giyemeyecek. Sofiane Feghouli'nin durumu ise maç saati netleşecek. Arda Turan'ın cezası bitti fakat TD Fatih Terim'in kanatlarda Henry Onyekuru ile Kerem Aktürkoğlu ya da Ryan Babel'e, merkezde de Emre Kılınç ile Gedson Fernandes'e forma vermesi bekleniyor. Kasımpaşa maçının aksine sol bekte Martin Linnes, sağ bekte DeAndre Yedlin görev yapacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 4 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının 3'ü "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 3 maçın tamamını, son 5 maçın da 4'ünü Alanyaspor kazandı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %54'lük kesim son 6 lig maçında fire vermeyen sarı-kırmızılı ekibi, son 6 lig maçında yenilgisi olmayan Alanyaspor karşısında favori olarak görmüş... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadeleden en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN TONGO NE DİYOR?

Alanyaspor açısından Hatay ile elde edilen beraberlik kötü bir sonuç olmasa da rakibin 10 kişi olmasını dikkate alınca iyi bir sonuç olmadığı ortaya çıkıyor. Galatasaray çok formda. Mısırlı golcü Mohammed iyi gözüktü. Gollü bir maç olur.