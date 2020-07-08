Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Alanyaspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 31. hafta maçında bu akşam Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye Galatasaray mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray bu yenilgiyi unutturmak ve üst sıralara tırmanmak mücadeleden üç puan almak istiyor. Peki Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de 31. haftanın maçında Galatasaray bu akşam deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Trabzonspor'a mağlup olarak şampiyonluk hedeflerinden oldukça uzaklaşan Galatasaray kalan maçlarını kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için mücadelesini sürdürecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği maç saat 21:00'de başlayacak. Peki Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Alanyaspor-Galatasaray maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Mücadelede beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Alanyaspor-Galatasaray maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse
Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer, Adem Büyük
ALANYASPOR SON ÜÇ MAÇTA SADECE 1 PUAN ALABİLDİ!
Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk ettiği son üç maçta sadece 1 puan alabilen Alanyaspor Lig'de 7. sırada yer alıyor. 48 puanda yer alan ev sahibi takım Avrupa Kupaları için şansını sürdürüyor. Bu akşam Galatasaray karşısında alacağı bir galibiyet puan tablosunda Alanyaspor 5. sıraya taşıyacak