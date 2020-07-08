Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 31. haftanın maçında Galatasaray bu akşam deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Trabzonspor'a mağlup olarak şampiyonluk hedeflerinden oldukça uzaklaşan Galatasaray kalan maçlarını kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için mücadelesini sürdürecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği maç saat 21:00'de başlayacak. Peki Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Galatasaray maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Mücadelede beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Alanyaspor-Galatasaray maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.





MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer, Adem Büyük

ALANYASPOR SON ÜÇ MAÇTA SADECE 1 PUAN ALABİLDİ!

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk ettiği son üç maçta sadece 1 puan alabilen Alanyaspor Lig'de 7. sırada yer alıyor. 48 puanda yer alan ev sahibi takım Avrupa Kupaları için şansını sürdürüyor. Bu akşam Galatasaray karşısında alacağı bir galibiyet puan tablosunda Alanyaspor 5. sıraya taşıyacak