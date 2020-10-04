Alanyaspor - Hatayspor (CANLI)

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik iki takımın da 7'şer puanı bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor, ligde henüz gol yemeyen rakibine karşı sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Avrupa macerasının ardından tamamen lige odaklanan turuncu-yeşilliler, lige verilecek olan milli araya 3 puanla girmenin planlarını yapıyor.

Rakibi gibi milli araya kayıpsız girmeyi hedefleyen Atakaş Hatayspor'da kart cezası biten Ribeiro ve Sackey'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.