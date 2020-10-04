04.10.2020 - 16:01 |
Alanyaspor - Hatayspor (CANLI)
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik iki takımın da 7'şer puanı bulunuyor.
Aytemiz Alanyaspor, ligde henüz gol yemeyen rakibine karşı sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Avrupa macerasının ardından tamamen lige odaklanan turuncu-yeşilliler, lige verilecek olan milli araya 3 puanla girmenin planlarını yapıyor.
Rakibi gibi milli araya kayıpsız girmeyi hedefleyen Atakaş Hatayspor'da kart cezası biten Ribeiro ve Sackey'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.