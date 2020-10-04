Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Alanyaspor - Hatayspor (CANLI)
04.10.2020 - 16:01 |

Alanyaspor - Hatayspor (CANLI)

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Alanyaspor - Hatayspor (CANLI)
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

 

Ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik iki takımın da 7'şer puanı bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor, ligde henüz gol yemeyen rakibine karşı sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Avrupa macerasının ardından tamamen lige odaklanan turuncu-yeşilliler, lige verilecek olan milli araya 3 puanla girmenin planlarını yapıyor.

Rakibi gibi milli araya kayıpsız girmeyi hedefleyen Atakaş Hatayspor'da kart cezası biten Ribeiro ve Sackey'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Transfer | Trabzonspor, Djaniny'yi özel videoyla tanıttı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor - Hatayspor (CANLI)
    Alanyaspor - Hatayspor (CANLI)
  2. Atalanta rakiplerine gol olup yağıyor: 5-2
    Atalanta rakiplerine gol olup yağıyor: 5-2
  3. Kasımpaşa, Armin Hodzic'i kadrosuna kattı
    Kasımpaşa, Armin Hodzic'i kadrosuna kattı
  4. Gaziantep FK yeni transferlere imza attırdı
    Gaziantep FK yeni transferlere imza attırdı
  5. Eskişehirspor, Tolga ile sözleşme yeniledi
    Eskişehirspor, Tolga ile sözleşme yeniledi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Salzburg'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Salzburg'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Bakasetas için resmi teklif!

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Bakasetas için resmi teklif!

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber