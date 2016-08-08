Alanyaspor ile Gaziantep BŞB yenişemedi: 2-2

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampında Gaziantep BŞB ile hazırlık maçında karşılaştı. Turuncu yeşilli takım sahaya Haydar, Latifu, Carlos, Ba, Berkan, Isaac, Deniz, Candeias, Donald, Aissati ve Sajad ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Berkan'ın soldan yaptığı yerden ortada Ramazan'dan seken topu Donald filelere gönderdi: 1-0.

22'nci dakikada Gaziantep BŞB atağında sağ kanatta Yasin topu koluyla kontrol etti. Yardımcı hakem topun elle oynandığını işaret ederek Alanyaspor lehine bayrağını kaldırdı ancak orta hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Yasin'in kale alanına ortasında Kojic'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın 38'inci dakikasında Berkan'ın ortasında Deniz yakın mesafeden gelişine vurdu ancak top direkten döndü. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın 48'inci dakikasında Aissati'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Efecan sağ çapraz durumda sert vurdu, top filelere gitti: 2-1. Maçın 90'ıncı dakikasında Ramazan'ın pasında Josef'in topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdal topu ağlara gönderdi: 2-2. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.