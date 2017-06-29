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29.06.2017 - 19:23 | | AA

Alanyaspor, Ioannis Maniatis'i açıkladı

Aytemiz Alanyaspor, Yunanlı ön libero Ioannis Maniatis'i transfer etti.

Alanyaspor, Ioannis Maniatis'i açıkladı
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Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, Yunan oyuncu Ioannis Maniatis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yeni transferleri Maniatis'in takıma katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Çavuşoğlu, tecrübeli ve kaliteli bir oyuncuyu takımlarına kazandırdıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, Yunanistan Milli Takımı formasını da giyen Maniatis'in herkesin bildiği ve beğendiği bir oyuncu olduğunu belirterek, "Transfer iki tarafa da hayırlı olsun. İnşallah en yakın zamanda diğer transferlerin de zamanı gelecek." dedi.

Maniatis ise Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Hedeflerimiz doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Alanyaspor'a faydalı olacağımı umuyorum. Takım arkadaşlarımla hedefleri gerçekleştirmek için çalışacağız," diye konuştu.

Geçen sezonun ikinci yarısında Yunanistan Süper Lig takımlarından Atromitos Athen'de forma giyen orta saha oyuncusu Maniatis, 47 kez de Yunanistan A Milli Takım formasını giydi ve 1 gol attı.

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