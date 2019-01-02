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02.01.2019 - 20:01 | | AA

Alanyaspor kampa girdi! Sergen Yalçın ise...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabında bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, takımın başına daha sonra geçecek.

Alanyaspor kampa girdi! Sergen Yalçın ise...
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Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına 30 Aralık 2018 tarihinde Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde başlayan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, Goldcity Turizm Kompleksi'nde kampa girdi. UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabında bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, 5 Ocak'ta takımın başına geçecek.

Kampın ilk idmanında futbolcular yağmur altında dayanıklılık ve fizik kondisyon çalışması yaptı.

Yaklaşık bir saat süren idmana Bobo, Augusto, Mbilla ve Maniatis katılmadı.

Turuncu-yeşilli takımın devre arası kampı, 12 Aralık'ta sona erecek.

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