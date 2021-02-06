Alanyaspor - Rizespor: 2-1

Süper Lig' de 24'üncü hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın 25. dakikasında Rizespor Talbi'yle 1-0 öne geçti. 32. dakikada penaltı kazanan Alanyaspor'da beyaz noktadan golü bulan Bareiro skora eşitliği getirdi. 90+7'de Pektemek'in attığı gol ise Alanya'ya 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 41'e yükseltirken, Rize ekibi 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Alanyaspor'dan Berkan Kutlu, sağ kanattan ceza sahası içine girerek pasını çıkardı. Kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Davidson'ın çektiği sert şut üst direğin yakınından dışarı çıktı.

19. dakikada Çaykur Rizespor atağında Melnjak, sol kanattan içeriye girer girmez ortasını yaptı. Soderlund'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

23. dakikada Alanyaspor, Caulker ile gole yaklaştı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker kafayı vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu çıkardı. Sonrasında ise hakem Rizespor lehine bir faul verdi.

25. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Rizespor, rakip alanda faul sonrası topu alan Melnjak arka direğe ortaladı. Talbi'nin iyi yükselerek vurduğu top, yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Maubandje, uzun pasıyla Davidson'ı topla buluşturdu. Rakip alana girer girmez Emir Dilaver'in müdahalesiyle Davidson, yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

35. dakikada Alanyaspor'un Salih Uçan ile attığı gol 'VAR' sonrası iptal edildi. Hakem Mete Kalkavan, Ceyhun Gülselam'ın topu aldığı sırada Moroziuk'a faul yaptığını belirledi.

49. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran, Salih Uçan'dan gelen pası son çizgiye inerek içeriye sert ortaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topa Efecan Karaca gelişine vurdu. Top üst köşe direğin yakınından dışarı çıktı.

57. dakikada sol kanattan Berkan Kutlu ceza sahasına ortaladı. Tzavellas'ın göğsüyle indirdiği topa Ceyhun Gülselam sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci uzanarak çıkardı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Donsah'ın ara pasıyla Michalak kaleyi çapraz gören pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top yan filelerde kaldı.

90 5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Salih Uçan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde, Mustafa Pektemek, önüne düşen topu kafayla ağlarla buluşturdu: 2-1.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Umut Güneş), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 88 Tayfur Bingöl), Berkan Kutlu, Davidson, Bareiro (Dk. 90 Mustafa Pektemek)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Talbi, Dokovic (Dk. 90 2 Fernando), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Donsah), Boldrin (Dk. 87 Fabricio), Skoda (Dk. 75 Samudio), Soderlund (Dk. 46 Michalak)

Gol: Dk. 25 Talbi (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Bareiro (Penaltıdan), Dk. 90 5 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38. Meriah, Dk. 65 Gökhan Akkan, Dk. 84 Dokovic, Dk. 86 Talbi, Dk. 90 3 Emir Dilaver, Dk. 90 5 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Efecan Karaca, Dk 73 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)