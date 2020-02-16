Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Alanyaspor şampiyon gibi karşılandı
16.02.2020 - 14:02 | | ANTALYA (İHA)

Alanyaspor şampiyon gibi karşılandı

Alanyaspor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi takım otobüsüyle stadyuma geldiği sırada binlerce turuncu-yeşilli taraftar meşaleler yakarak takımlarına destek oldu.

Alanyaspor şampiyon gibi karşılandı

Alanyaspor Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Bahçeşehir Okulları Stadyumu çevresinde Akdeniz temsilcisini turuncu-yeşilli taraftarlar meşalelerle karşıladı.

Yaklaşık 3 bin taraftar, tezahüratlar eşliğinde bin meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Alanyaspor takım otobüsü, 1 kilometrelik alanda yoğun sevgi gösterileri altında maçın oynanacağı stadyuma giriş yaptı.

Alanyaspor şampiyon gibi karşılandı

    Yılmaz Vural'dan Hataysporlu taraftarlara çok konuşulacak sözler!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Burak Yılmaz'dan eleştirilere yanıt! 'Şampiyonluk için'

    Burak Yılmaz'dan eleştirilere yanıt! 'Şampiyonluk için'

    Alanyaspor şampiyon gibi karşılandı

    Alanyaspor şampiyon gibi karşılandı

    Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (CANLI)

    Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (CANLI)

    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak, muhtemel 11'ler kimler?

    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak, muhtemel 11'ler kimler?

    Sıradaki Haber