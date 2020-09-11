Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Alanyaspor, Süper Lig'de beşinci sezonuna başlıyor
11.09.2020 - 12:57 | | AA

Alanyaspor, Süper Lig'de beşinci sezonuna başlıyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Alanyaspor, ligde 5.sezonunu yaşayacak.

Alanyaspor, Süper Lig'de beşinci sezonuna başlıyor
ABONE OL

Geçen sezonu 57 puanla 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turu oynama hakkını elde eden turuncu-yeşilli ekip, yeni sezona teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayacak.

Kadrosuna Efkan Bekiroğlu (1860 München), Fatih Aksoy (Beşiktaş), Berkan Kutlu (Sion), Davidson Pereira (Vitoria Guimaraes), Adam Bareiro (Monterrey - kiralık), Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor - kiralık), Khouma Babacar (Sassuolo - kiralık), François Moubandje (Dinamo Zagreb - kiralık), Ahmet Gülay (Beşiktaş - kiralık) ile Ufuk Ceylan'ı dahil eden Alanyaspor, 2020-2021 sezonunun açılış maçı için gideceği Sivas deplasmanından iyi sonuçla dönmeyi hedefliyor.

 

- Açılış maçlarında tek galibiyet

 

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan ve bu ligde üst üste 5. sezonda mücadele edecek turuncu-yeşilliler, geride bıraktığı 4 sezondaki açılış maçlarından 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi, açılış mücadelelerinin 3'ünü dış sahada, 1'ini iç sahada verdi.

Alanyaspor, dış sahada açılış maçlarındaki tek galibiyetini, geride kalan 2019-2020 sezonunda Kayserispor'u 1-0 yenerek elde etti.

Deplasmanda açılış maçlarında 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 yenilen Alanyaspor, 2018-2019 sezonunda da Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Alanya ekibi, sahasında oynadığı tek açılış maçında ise 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

Alanyaspor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Edin Visca sürprizi! Yeni adresi...

 

- Rakipleriyle maçları

Alanyaspor, Süper Lig'de geride bıraktığı 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Başakşehir ve Kasımpaşa'yla 8'er defa karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 5'er kezle Kayserispor ve Kasımpaşa karşısında alan Akdeniz temsilcisi, en çok golü 18'er defa ağlarını sarstığı yine aynı ekiplere karşı attı.

En fazla golü (22) Galatasaray'dan yiyen, en fazla yenilgiyi (7) de Süper Lig'de karşısında galibiyet elde edemediği Beşiktaş'tan alan turuncu-yeşilli takım, bugüne kadar 2'şer defa mücadele ettiği Gaziantepspor ve Denizlispor'a ise hiç kaybetmedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rıdvan Dilmen transferi açıkladı! Emre ile konuştum...

Alanyaspor, Süper Ligde beşinci sezonuna başlıyor

Rıza Çalımbay, Alanyaspor Maçı Öncesi Konuştu

Uzay Gökerman: "Fenerbahçe'de hazırlıklar yapıldı, Vedat'ın yerine..."
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor, Süper Lig'de beşinci sezonuna başlıyor
    Alanyaspor, Süper Lig'de beşinci sezonuna başlıyor
  2. Göztepe Başkanvekili Talat Papatya: Bitti bitecek diyebileceğimiz 3-4 transferimiz var
    Göztepe Başkanvekili Talat Papatya: Bitti bitecek diyebileceğimiz 3-4 transferimiz var
  3. Transfer Haberleri | Fred'den Galatasaray için transfer açıklaması
    Transfer Haberleri | Fred'den Galatasaray için transfer açıklaması
  4. Galatasaray lige iyi başlıyor
    Galatasaray lige iyi başlıyor
  5. Eskişehirspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı
    Eskişehirspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'in en fazla puan toplayan 6. takımı: Gençlerbirliği

Süper Lig'in en fazla puan toplayan 6. takımı: Gençlerbirliği

Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı başarısını sürdürmek istiyor

Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı başarısını sürdürmek istiyor

Türk Telekom Basketbol Takımı'nda bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türk Telekom Basketbol Takımı'nda bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş, rekorlarıyla Süper Lig'e damga vurdu

Beşiktaş, rekorlarıyla Süper Lig'e damga vurdu

Sıradaki Haber