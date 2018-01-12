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12.01.2018 - 18:26 |

Alanyaspor tek golle kazandı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Kamza'yı 1-0 yendi.

Alanyaspor tek golle kazandı
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Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, Remy Riou, Lamine Gassama, Welinton, Georgios Tzavellas, Fabrice Nsakala, Mamadou Fofana, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Nefiz, Junior Fernandes, Mbilla Etame 11'iyle sahaya çıktı.

Kamza ise Fabio Gjonikaj, Erlis Frasheri, Leo Lelis, Taulant Kuqi, Hektor Idrizaj, Demir Imeri, Xhuljo Mehmeti, Bruno Arrabal, Anxhelo Mumajesi, Sebino Plaku, Stevan Racic 11'iyle sahada yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor, müsabakanın 32. dakikasında Sackey'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar skoru değiştirmedi ve müsabaka, turuncu-yeşilli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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