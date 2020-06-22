Alanyaspor - Trabzonspor: 2-2

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Müsabakanın son dakikasında yediği golle Trabzonspor sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavili takımda golleri 7. dakikada Abdülkadir Ömür ve 51. dakikada Novak kaydetti. Alanyaspor'un gollerini ise 45+1. dakikada Cisse ve 90+5 Bakaseta kaydetti.

2 kırmızı çıktı

Trabzonspor'da 80. dakikada Hosseini, Alanyaspor'da 83. dakikada N'Sakala kırmızı kart gördü.

Erol Bulut kart gördü

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut maçın 36. dakikasında hakemden sarı kart gördü.

Bu sonuçla Trabzonspor 57 puanla ikinci sıraya geriledi. Alanyaspor ise 44 puanla 6. sırada kaldı.

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Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk. 71 Juanfran), Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 71 Onur Bulut), Salih Uçan, Bakasetas, Efecan Karaca (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Junior Fernandes (Dk. 62 Djalma Campos), Cisse

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 46 Erce Kardeşler), Pereira, Hosseini, Campi (Dk. 79 Da Costa), Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Serkan Asan), Ekuban, Guilherme (Dk. 79 Hüseyin Türkmen), Sörloth

Goller: Dk. 7 Abdülkadir Ömür, Dk. 51 Novak (Trabzonspor), Dk. 45 1 Cisse, Dk. 90 5 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 80 Hosseini (Trabzonspor), Dk. 83 N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Erol Bulut (Teknik direktör), Dk. 45 3 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 40 Ekuban (Trabzonspor)

Maçtan dakikalar

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Caulker'ın hatalı geri pasında topu kapan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında Abdülkadir Ömür, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın pasında Junior Fernandes, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

36. dakikada maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bir pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı kart gösterdi.

45 1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan N'Sakala'nın ceza sahasına ortasında arka bölümde meşin yuvarlağı kontrol eden Cisse, şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

48. dakikada sol kanattaki Pereira, topu Guilherme'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan sekti. Topu takip eden Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak Marafona'da kaldı.

51. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün ara pasında topla buluşan Novak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan sekti. Novak, önüne düşen topu boş kaleye gönderdi: 1-2

54. dakikada Efecan Karaca'nın kullandığı kornerde ön direkte Tzavellas kafayı vurdu. Kaleci Erce Kardeşler, parmaklarıyla topu kornere çeldi.

68. dakikada sol kanattan N'Sakala'nın ceza sahasına gönderdiği sert ortaya Cisse'nin yarım volesinde, top üstten dışarı çıktı.

90 +5. dakikada Alanyaspor, Bakasetas ile beraberliği yakaladı. Tzavellas'ın pasında topla buluşan Bakasetas, rakibini geçtikten sonra ceza yayının gerisinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Top filelerle buluştu: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Aytemiz Alanyaspor, finaldeki rakibi Trabzonspor'u Süper Lig'in 28. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis, kadroda yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde bir değişikliğe giden Akdeniz temsilcisinde, Juanfran'ın yerine Baiano sahada yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor karşısında kalede Marafona ile sahaya çıkarken, savunma dörtlüsünde Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Orta sahanın ortasında Ceyhun Gülselam-Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'in görev yaptığı Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve Jose Sosa, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemedi. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini aldı.

Bordo-mavililerde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Nwakaeme'nin yerine Guilherme forma giydi.

Alanyaspor maçına Trabzonspor; Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth 11'iyle başladı.





Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu!