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HaberlerSüper Lig Haberleri Alanyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
22.06.2020 - 13:09 |

Alanyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 28. haftanın maçları bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile son bulacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor bu akşam deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Maç öncesinde 56 puanla ikinci sırada yer alan bordo mavili takım maçtan üç puan çıkarması halinde yeniden Başakşehir ile puanlarını eşitleyecek. Peki Alanyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Alanyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
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Alanyaspor-Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Trabzonspor bu akşam deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor 56 puanda yer alıyor. Uzun aradan sonra Şampiyonluğa bu kadar yakın olan Bordo Mavili takımda puan kaybına tahammül yok! Peki Alanyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak

ALANYASPOR EVİNDE ÜSTÜN!

Süper Lig'de son üç lig maçında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Alanyaspor bu maçların ikisini kazanırken sadece bir maçı kaybetti. Alanyaspor kazandığı maçlarda ise Trabzonspor'a gol şansı tanımadı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı 11 iç saha karşılaşmasından tek yenilgi alırken bu maçların yedisinde 3 puan alırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig'de iç sahada Alanyaspor oynadığı son 3 lig maçınının ikisini kaybetti. 1 kez galip gelebildi.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzevellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Ianis Hagi, Rangers ile antrenmanlara devam ediyor
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