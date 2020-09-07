Alanyaspor Ã¼Ã§ futbolcuyla sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan Aytemiz Alanyaspor, transfer ettiÄŸini duyurduÄŸu futbolcular Khouma Babacar, Francois Moubandje ve Ahmet Ã‡aÄŸrÄ± GÃ¼ney ile dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â

KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Hasan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, imza tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, transferde Ã¶nemli bir gÃ¼n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Daha Ã¶nce kulÃ¼be gelen oyuncularÄ± resmi sitelerinden yayÄ±nladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Babacar herkesin bildiÄŸi daha Ã¶nce de TÃ¼rkiye'de bazÄ± kulÃ¼plerin almak istediÄŸi bir oyuncu. Ã–zellikle Babacar'a Alanyaspor'u tercih ettiÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun, inÅŸallah Ã§ok gÃ¼zel bir sezon geÃ§ireceÄŸine inanÄ±yoruz." dedi.Â

BaÅŸkan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FranÃ§ois Moubandje hakkÄ±nda ise "FranÃ§ois bilindiÄŸi gibi Dinamo Zagreb'in oyuncusu. 1 yÄ±l kiralÄ±k olarak aldÄ±k. Kendi Ã¼lkesinin milli takÄ±mÄ±nda da oynuyor. Ona da bizi tercih ettiÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ä°nÅŸallah sol bek mevkindeki aÃ§Ä±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± giderecektir." ifadelerini kullandÄ±.Â

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Ahmet Ã‡aÄŸrÄ± GÃ¼ney'i Bursaspor'dan 2 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na satÄ±n alma opsiyonuyla kiraladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã‡avuÅŸoÄŸlu, genÃ§ kalecinin geleceÄŸinin parlak olduÄŸunu dile getirdi.Â

Alanyaspor olarak eksikleri hemen hemen tamamladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bundan sonra 1-2 transfer daha belki olabilir. Ama takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n eksik olan bÃ¶lgelerine transferleri tamamlamÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. Ligler Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta baÅŸlayacak. Hem takÄ±mÄ±mÄ±za hem de TÃ¼rkiye'deki kulÃ¼plere kazasÄ±z belasÄ±z bir sezon geÃ§irerek, baÅŸarÄ±lar diliyorum." diye konuÅŸtu.

Babacar: ''BaÅŸarÄ± iÃ§in buradayÄ±m''Â

Khouma Babacar da Alanya'da olduÄŸu iÃ§in mutlu olduÄŸunu ifade etti.Â

Kendisine gÃ¼venen kulÃ¼p yÃ¶neticilerine teÅŸekkÃ¼r eden Senegalli 27 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, "Buraya gelmeden Ã¶nce Ä°talyan yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Franchesco ile gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundum. BuranÄ±n ne kadar gÃ¼zel bir kulÃ¼p olduÄŸundan, ÅŸehrin gÃ¼zelliÄŸinden bahsetti. Karar vermemde etkili oldu diyebilirim. BaÅŸarÄ± iÃ§in buradayÄ±m. UmarÄ±m bu baÅŸarÄ±ya takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mla birlikte ulaÅŸacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

TÃ¶ren sonunda futbolcular ilk formalarÄ±nÄ± imzalayarak BaÅŸkan Hasan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na hediye etti.

Demir Grup Sivasspor 2020-21 Sezonu FormalarÄ±nÄ± TanÄ±ttÄ±