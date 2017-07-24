Alanyaspor, Welinton Souza Silva ile sözleşme imzaladı

Alanya Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine futbolcunun yanı sıra Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldı. Hasan Çavuşoğlu, Brezilyalı Welinton için aldıkları referansların çok iyi olduğunu anlatarak, "Teknik heyet ve scout ekibimiz tarafından izlenen bir oyuncuydu. Brezilya Serie A'da uzun yıllar oynadı. Flamengo'da şampiyonluk yaşadı. Stoper bölgesinde de eksiklerimiz vardı. Çok katkı sağlayacağını inanıyor, kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur" dedi.

Welinton Souza Silva da "Her şeyden önce böyle bir transferin gerçekleştiği için çok mutluyum. Burada çok güzel karşılandım, daha önce de Alanya şehri hakkında bilgilerim vardı, referanslar çok iyiydi. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve beni tercih edenleri yanıltmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Alanyaspor için çok güzel bir sezon geçecek, bunun için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Daha önce Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın Umm Salal, ülkesi Brezilya'da Alex De Souza'nın da formasını giydiği Coritiba, Vagner Love'un oynadığı Flamengo formasını terleten Welinton, 8 kez de Brezilya U20 Milli Takımı'na seçildi.