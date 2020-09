Alanyaspor’da 3 imza birden

Transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı 3 oyuncu için Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde imza töreni düzenledi. Törende Khouma Babacar, Francois Moubandje ve genç kaleci Ahmet Çağrı Güney, kendilerini turuncu-yeşilli yapan imzayı attı.

Senegalli 27 yaşındaki santrfor Khouma Babacar İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralanırken, Dinamo Zagreb takımından 30 yaşındaki sol bek François Moubandje'yi de bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Turuncu-yeşilli ekip, Bursaspor'dan da genç kaleci 17 yaşındaki Ahmet Çağrı Güney'i satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladı.







Çavuşoğlu: “Takımımızın eksik olan bölgelerine transferleri tamamlamış bulunmaktayız”

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Bilindiği üzere daha önce kulübümüze gelen oyuncuları resmi sitemizde yayınlamıştık. Babacar herkesin bildiği daha önce de Türkiye’de bazı kulüplerin kendisini almak istediği bir oyuncu. Ben özellikle Babacar’a teşekkür ediyorum, Alanyaspor’u tercih ettiği için. Tabi ki kendisinin de çok talipleri vardı. Olmaması da mümkün değil. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi Sassuolo kulübüne de teşekkür ediyorum. Bizi kardeş kulüp olarak adlandırdılar. Bize her zaman çok yardımcı oldular. Babacar’a da aramıza hoş geldin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun, inşallah çok güzel bir sezon geçireceğine inanıyoruz. Diğer taraftan François bilindiği gibi Dinamo Zagreb’in oyuncusu. 1 yıl kiralık olarak aldık. Kendi ülkesinin milli takımında da oynuyor. Ona da bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah sol bek mevkiindeki açığımızı giderecektir. Kendisine de hoş geldin diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer taraftan kaleci Ahmet Çağrı Güney’i Bursaspor’dan kiraladık, 2 yıllık satın alma opsiyonuyla Ahmet’e de hayırlı uğurlu olsun, hoş geldin diyorum. O da geleceği parlak bir kaleci, aynı zamanda milli takım kalecisi. Alanyaspor olarak eksiklerimizi hemen hemen tamamladık diyebiliriz. Bundan sonra 1-2 transfer daha belki olabilir ama takımımızın eksik olan bölgelerine transferleri tamamlamış bulunmaktayız” dedi.



“Hep beraber yine çok güzel şeyler yapacağız”

Liglerin önümüzdeki hafta başlayacak olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Ben buradan hem takımımıza hem de Türkiye’deki kulüplere kazasız belasız bir sezon geçirmelerini ve başarılar diliyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminden dolayı sezonun ilk yarısı seyircisiz oynanacak. İnşallah ikinci yarı da taraftarlarımız ile buluşuruz. Onlar da bizden dua ve desteklerini eksik etmesinler. Onlara her zaman minnettarız. Hep beraber yine çok güzel şeyler yapacağız” diye konuştu.



Babacar :“Umarım başarıya takım arkadaşlarımla birlikte ulaşacağız”

Senegalli santrfor Babacar, herkese hayırlı bir sezon olmasını temenni ederek, “Burada olmaktan çok mutluyum. Bu fırsatı bana verdiği için kulüp başkanımıza da çok teşekkür ederim. Buraya gelmeden önce İtalyan yardımcı antrenör Franchesco ile görüş alışverişinde bulundum. Buranın ne kadar güzel bir kulüp olduğundan, şehrin güzelliğinden bahsetti. Karar vermemde etkili oldu diyebilirim. Başarı için buradayım. Umarım bu başarıya takım arkadaşlarımla birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.



Moubandje: “Elimizden geleni yapacağız”

Sol bek Moubandje, Alanyaspor’un Avrupa Ligi’nde oynayacak olmasının önemli olduğunu belirterek, “Geçen sene oynadıkları maçları kontrol ettiğimde takım çok iyi bir performans ortaya koymuş. Burada sizin huzurunuzda başkan beye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize güvendi. Bize bu formayı emanet ediyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Çok çalışıp bu emaneti iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağız” açıklamasını yaptı.



Ahmet Güney: “Bu camiaya layık olabilmek için çok çalışacağım”

Genç kaleci Ahmet Güney ise, “Süper Lig’in yükselen yıldızında olduğum için çok mutluyum. Kapısından girdiğim ilk günden beri profesyonelliği ve aile ortamını hissediyorum. Tekrardan başkanımıza bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bu camiaya layık olabilmek için her zaman çok çalışacağım. İnşallah imzamız her iki taraf için de hayırlı olur” şeklinde konuştu.