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24.07.2019 - 23:16 |

Alanyaspor'da Lokman Gör şoku

Alanyaspor, yeni transfer Lokman Gör'ün sol diz ön çapraz bağının koptuğunu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Alanyaspor'da Lokman Gör şoku
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Alanyaspor, yeni transfer Lokman Gör'ün sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Lokman Gör’ün bugün Ankara’da çekilen MR’ında, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

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