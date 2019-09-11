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11.09.2019 - 22:00 | | AA

Alanyaspor'da, Welinton'a yeni sözleşme

Aytemiz Alanyaspor, Welinton'un sözleşmesini uzattı.

Alanyaspor'da, Welinton'a yeni sözleşme
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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Welinton'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. 

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, turuncu-yeşilli takımın 3 yıl önce kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Welinton Souza Silva ile sözleşme uzattıkları için mutlu olduğunu söyledi. 

Çavuşoğlu, "Camiamıza ve Welinton'a hayırlı olsun. Takımımızın önemli oyunculardan biri. Geldiği günden beri Alanyaspor için sahada elinden gelen her şeyi yaptı. Efendiliğiyle de takım arkadaşları için örnek oldu. Bizden memnun ki istediğimiz şartlarda sözleşmesini uzattı." diye konuştu. 

Welinton ise burada çok mutlu olduğunu belirterek Alanyaspor'da geçirdiği yıllarda herkesin kendisine iyi davrandığını kaydederek, "Burası gelişmekte olan bir kulüp. 3 yıldır üzerine çok koyduk. Her geçen gün gelişen kulübüz. Şu anda bulunduğumuz yer sıkı çalışmamızın sonucu. Önümüzdeki 3 yıl için bu formayı giymekten mutlu olacağım. Elimden geleni yapacağım ve Alanyaspor'un başarısı için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı. 

Welinton, Süper Lig'in 4. haftasında karşılacakları Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu ve kendilerini zor bir maç beklediğini sözlerine ekledi.

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