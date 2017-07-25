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25.07.2017 - 15:42 | | İHA

Alanyaspor'da yeni transfer Welinton'a sürpriz karşılama

Alanyaspor, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Kaprun kasabasındaki yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Alanyaspor'da yeni transfer Welinton'a sürpriz karşılama
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Avusturya'nın Salzburg kentinde hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor bu sabahki antrenmanını Uttendorf sahasında yaptı. Kampa katılan yeni transfer Welinton Souza Silva da antrenmanda yerini alarak takımdan ayrı koştu.

Antrenman öncesi futbolcular, Welinton için hoşgeldin seremonisinde bulundu. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından slalom çubuklarından oluşan istasyonda çıkış koşuları yapan turuncu-yeşilliler antrenmanı dar alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.

Alanyaspor, Avusturya’daki ikinci hazırlık maçını ise bugün Yunanistan’ın Asteras Tropolis takımıyla yapacak. Karşılaşma St. Ulrich sahasında saat 19.00’da başlayacak.

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