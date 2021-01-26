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26.01.2021 - 13:19 |

Alanyaspor'dan Bakasetas için 5 milyon euroluk talep

Alanyaspor transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tasos Bakasetas'ın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Avrupa'dan talipleri olduğu bildirilen 27 yaşındaki futbolcu için bu rakam ödenmezse, turuncu yeşilliler sözleşme uzatmak istiyor.

Alanyaspor'dan Bakasetas için 5 milyon euroluk talep
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Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Tasos Bakasetas'ın birçok talibi olduğu biliniyor. Turuncu yeşilliler, Yunan orta sahanın bonservis bedelini belirledi.Yeni Alanya'da yer alan habere göre; Alanyaspor'un 27 yaşındaki 10 numarası Bakasetas'a Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Alanyaspor yönetiminin ise bu tekliflerin ardından başarılı futbolcunun bonservis bedelini belirlediği öğrenildi. Alanyaspor, Bakasetas'a talip olan kulüplerden 5 milyon Euro isteme kararı aldı. Turuncu yeşilli yönetim, bu rakamı veren olmazsa oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

20 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST
Bakasetas, sezonun geride kalan kısmında Aytemiz Alanyaspor forması ile 20 maça çıktı. Bu maçların 19 tanesine ilk 11'de başlayan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Yunan yıldız, 6 gol 4 asist kaydetti. Bakasetas, sergilediği bu performans ile 10 gole direkt etki yaptı.

Kariyerini Alanyaspor'da sürdüren Bakasetas, daha önce Yunanistan dışına hiç çıkmadı. Ülkesi dışındaki ilk takımı Alanyaspor olan Yunan orta saha, daha önce Asteras Tripolis, Aris Saloniki, Panionios ve AEK Atina takımlarında oynadı

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