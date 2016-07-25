Alanyaspor'dan çifte imza

Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Daha önce 7 isme imza attıran turuncu yeşilli takım, bugün de uzun süredir görüşme halinde olduğu İranlı forvet Sajjad Shahbazzadeh ve Çek kaleci Zdenek Zlamal ile sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun yanı sıra çok sayıda yönetici de hazır bulundu.

’CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN’

Futbolcuların 2’şer yıllık sözleşmeye imza attığı töreninin ardından konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, her iki transferin de camiaya hayırlı olmasını diledi. Takımın ilk kamp dönemini bitirdiğini ve ikinci etap kamp dönemine 28 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda başlayacağını aktaran Başkan Çavuşoğlu, "Takım sezon hazırlıklarını sürdürürken biz de yeni transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce Sajjad Shahbazzadeh ile görüşmüştük fakat kulübü ile ilgili bonservis sıkıntıları vardı. Onu da kendisi giderdi. Alanyaspor’a katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Kendisine birçok takım talip olmasına rağmen Alanyaspor’u tercih etti. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bir diğer taraftan Çek kaleci Zdenek Zlamal ile de anlaştık. Kendisi oldukça tecrübeli bir kalecidir. Her iki oyuncuya da kazasız belasız bir sezon diliyorum" diye konuştu.

’TAKIMIMIZDAN GİDENLER OLACAK’

Gazetecilerin takımdan ayrılacak olan oyuncu olup olmadığı sorusuna "Tabi ki takımımızdan gidenler olacaktır" diye yanıt veren Başkan Çavuşoğlu, "Bugün itibariyle teknik heyetimizin ilk kamp dönemi ile ilgili raporu elimize ulaşacak. Yapacağımız toplantılar neticesinde gidecek oyuncularla ilgili bir durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.

SAJJAD: BAŞARI İÇİN GELDİM

İran’ın Esteghlal FC takımından Alanyaspor’a gelen Sajjad Shahbazzadeh’in ilk sözleri, "Alanyaspor’a başarılı olmak için geldim" oldu. Alanyaspor’a geleceğini düşündüğü için transfer olduğunu aktaran Sajjad Shahbazzadeh, "Öncelikle burada olan herkese teşekkür ediyorum. Alanyaspor ile uzun süredir görüşüyorduk. Sayın başkanın da söylediği gibi transferim biraz uzun sürdü. Esteghlal FC kulübü beni son dakikaya kadar takımda tutmak istedi. Sabırlı oldukları için Alanyaspor yönetimine çok teşekkür ediyorum. Beni transfer etmeyi çok istediler. Ben de istediğim için transferim gerçekleşti. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

ZDENEK: BENİM İÇİN ONUR

Alanyaspor’a Çek Süper Ligi ekiplerinden Bohemians 1905 kulübünden gelen kaleci Zdenek Zlamal da "Alanyaspor’a geldiğim için çok mutluyum. Alanyaspor’un Süper Lig’de olması ve benim buraya transfer olmam büyük bir onur. Burada en iyi performansımı göstereceğim. Transferimde emeği geçen başta Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve tüm yöneticilere teşekkür ederim" diye konuştu.