Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye 'Göz ucu' göndermesi!
01.10.2019 - 17:20 |

Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye 'Göz ucu' göndermesi!

A. Alanyaspor, TFF'nin Fenerbahçe'nin itirazını reddedip "kural hatası yok" açıklaması sonrası manidar paylaşım geldi.

Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye 'Göz ucu' göndermesi!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası iddiasıyla yaptığı başvuru TFF tarafından reddedildi. Bu kararın ardından Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme yapılan bir paylaşım geldi. 

Fenerbahçe yaptığı itiraz açıklamasında "Cisse, göz ucuyla topu takip etmek suretiyle kendisi ve takımı lehine avantaj yaratmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelere gönderme Alanyaspor, Cisse'nin göz ucuyla bakan fotoğrafını kullanarak bir video paylaştı.

Alanyaspordan Fenerbahçeye Göz ucu göndermesi

 

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  2. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
  3. Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
  4. Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
  5. Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!
    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

Sıradaki Haber