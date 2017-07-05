Alanyaspor'dan iki imza birden!

Alanya Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Cenk Ahmet ve Göksel Gümüşdağ Alanyaspor'a verdikleri sözleri tuttular, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu sene Ahmet'ten bir çıkış bekliyoruz ve inanıyoruz. Hoffenheim Kulübü'nden transfer olan Yusuf Çoban'ın gelecek zamanlarda gelişme sağlayacak bir futbolcu olduğuna, kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz. Her iki futbolcumuza da hayırlı uğurlu olsun."

"UTANDIRMAYACAĞIM"

Başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Cenk Ahmet, "Alanyaspor'a devre arası geldim. Kulübümde çok mutluyum, beni sıcak karşıladılar. Geçen sezon sakatlık yaşadım ama bir an olsun benim için kötü düşünmeyip hep arkamda durdular. Böyle bir sıcaklık her kulüpte bulunmaz. Şimdi gerçek Alanyasporlu oldum. Bu sene bana güvenenleri utandırmayacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Yusuf Serdar Çoban da , "Bu şansı bana verdikleri için kulübe ve başkana çok teşekkür etmek istiyorum. Takım için çok çalışarak elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah bu kulübe faydalı olabilirim" dedi.

İki futbolcu da atılan imzaların ardından Erzurum kampı için yola çıkan kafileye katıldı. Turuncu yeşilli ekip 5-17 Temmuz tarihlerinde Erzurum, 20-31 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'da kampa girecek.