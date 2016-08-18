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18.08.2016 - 12:07 | | DHA

Alanyasporlu Aissati: 'Süper Lig'de yetenek yetmiyor'

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Cumartesi deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Alanyaspor, hazırlıklarını taktik çalışmasıyla sürdürdü. Faslı futbolcu İsmail Aissati, "Adapte olmaya çalışıyoruz. Takımda yetenekli oyuncular var ancak Süper Lig'de bu yetmiyor. İyi bir takım olgusuna sahip olmamız gerekiyor" dedi.

Alanyasporlu Aissati: 'Süper Lig'de yetenek yetmiyor'
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Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde dün akşam yapılan antrenmanla devam etti. Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmasıyla devam etti. Hafif sakatlığı bulunan Berkan Emir ise fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.

"ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Rusya'nın Terek Grozny takımından transfer edilen Ismail Aissati, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları sezonun ilk maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi. Alanyaspor'un Süper Lig'in yeni ekibi olduğunu ve çok sayıda yeni futbolcunun takımda yer aldığını belirten Aissati, "Ben de bu yeni oyunculardan biriyim. Adapte olmaya çalışıyoruz. Takımda yetenekli oyuncular var ancak Süper Lig'de bu yetmiyor. İyi bir takım olgusuna sahip olmamız gerekiyor" dedi.

'YÜZDE 100 HAZIR DEĞİLİM'

Takıma yeni katılan oyuncuların birbiriyle çok vakit geçirmediğini ancak sahaya çıktıklarında ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Aissati, "Rusya Ligi 15 Mayıs'ta sona erdi. Biraz tatil yaptıktan sonra bireysel antrenörlerle birlikte çalıştım. Fakat bu yüzde 100 hazır olduğum anlamına gelmez. Tam olarak hazır olmak için 6 haftaya ihtiyacım var. Yüzde 100 hazır olmamama rağmen sahada elimden geleni yapacağım. Alanyaspor'un başarılı olması için çalışacağız" diye konuştu.

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