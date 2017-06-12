Alanyasporlu Candeias, Glasgow Rangers'a transfer oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Alanyaspor formasıyla kiralık oyuncu olarak geçiren Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias, İskoçya futbolunun iki devinden biri olan Glasgow Rangers'a transfer oldu.

Bonservisi Benfica'da olan 29 yaşındaki futbolcunun transferini resmi kanallardan duyuran mavi-beyazlılar, oyuncuyla iki yıl sözleşme imzalandığını açıkladı.

Daniel Candeias geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 4 gol attı, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. (Yeni şafak)