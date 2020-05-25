Alanyasporlu Fernandes, Başakşehir ile anlaştı

Başakşehir her sezon olduğu gibi transfer çalışmalarına erken başladı.Üst üste 3. senedir şampiyonluk mücadelesi veren Turuncu-Lacivertliler, önemli bir hamle yaptı. İstanbul ekibi, Alanyaspor'un yıldızı Junior Fernandes ile anlaştı.

Sezon sonu kontratı biteceği için Trabzonspor başta olmak üzere pek çok Süper Lig kulübünün radarında olan Şilili yıldız konusunda Başakşehir elini çabuk tuttu. Sezon biter bitmez Fernandes'in 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Bu sezon lig ve kupada çıktığı toplam 28 maçta 10 gol, 7 asistlik performans gösteren Fernandes, hem forvette ileri uçta hem de sol kanatta görev yapıyor. Başakşehir, Fernandes'in yanı sıra Alanyaspor'un kontratı bitecek bir diğer yıldızı N'Skala ile de görüşmüştü.

Ancak başarılı sol bekin şimdilik önceliği Beşiktaş.