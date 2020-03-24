Alanyasporlu futbolculardan evde kal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±mda bulunan turuncu-yeÅŸilli kulÃ¼bÃ¼n futbolcularÄ±ndan Efecan Karaca "Herkese iyi gÃ¼nler. Ãœlkemiz olarak zor zamanlar geÃ§iriyoruz. KÃ¶tÃ¼ bir salgÄ±n var. LÃ¼tfen duyarlÄ± olalÄ±m. CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ±'mÄ±zÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate alalÄ±m ve birbirimize saygÄ± gÃ¶sterelim. Zorunlu olmadÄ±kÃ§a dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayalÄ±m. Evimizde kalalÄ±m TÃ¼rkiye." ifadelerini kullandÄ±.

Orta saha oyuncusu Salih UÃ§an da "Evimizde kalalÄ±m, saÄŸlÄ±klÄ± kalalÄ±m. Evinde kal AlanyalÄ±." ifadelerine yer verdi.

TakÄ±mÄ±n yabancÄ± oyuncularÄ± Papiss Cisse ve Junior Fernandes Ä°ngilizce "Evde kal." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Alanyaspor'da paylaÅŸÄ±mda bulunan bir diÄŸer oyuncu da Djalma Campos oldu. Campos Ä°ngilizce, iki Ã§ocuÄŸu da TÃ¼rkÃ§e "Evde kal." Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Biraz futbola dÃ¶nelim... 4 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybeden Johan Cruyff'u hatÄ±rlÄ±yoruzÂ