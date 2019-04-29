Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti! Ölüm nedeni açıklandı...

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sural ameliyata alındı. Sural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği belirtildi. Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları kaydedildi.

Kulüp doktoru Yetkin: Sural’ı hipotermi şoktan kurtaramadık

Kayseri deplasmanı dönüşünde yaşanan trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural için kulüp doktoru İsmail Yetkin açıklamada bulundu. Tüm spor camiasına, Çekya'ya ve Alanya'ya başsağlığı dileklerinde bulunan Yetkin, "Alanyasporumuzun başı sağ olsun. Dün gece 02.00 sularında yaşanan elim kazada değerli futbolcumuz Josef Surali kaybettik. Maalesef kafa travması, çökme kırıkları, kot kırıkları, alt ekstremitede kırık tespit edildi. Gerekli müdahaleleri yaptık, ameliyata aldık ama hastamızı hipotermi şoktan kurtaramadık. Araçta bulunan diğer sporcuların hayati tehlikesi yok. Bir kısmının tedavileri ayakta yapıldı. Küçük kırıklar var. Hayati tehlikesi olan bir şey değil. Ancak bunun yanında maalesef Sural'ı kaybettik" dedi.

"Sural’ı sabaha karşı kaybettiğimizi öğrendik"

Hastane Genel Müdürü Dr. Hasan Peksel ise gece saatlerinde gelen kötü bir haberle hastaneye geldiklerini söyledi. Peksel, "Tüm spor camiasının başı sağ olsun. Bir VIP araçta şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kanala sürüklenmesi sonucu, bir futbolcunun araç dışına fırlaması ve ağır bir travma almasından dolayı ağır yaralandığı bilgisi geldi. Tabii ki yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgeye en yakın olmasından dolayı hastanemize getirildi. Diğer 6 futbolcunun hayati tehlikesi yoktu. Yalnız Josef Sural isimli 29 yaşındaki Çek oyuncunun kafa, göğüs, bacak ve kol kemiklerinde çoklu kırıkların olduğu tespit edildi. Bunları ekimiz çok hızlı şekilde ameliyata alarak tedavisine başladı. Ancak iç kanması olan Sural, yapılan her türlü müdahaleye cevap vermeyince, hastayı sabaha karşı kaybettik. Biz de hastane olarak çok üzgünüz. Zaten yıllardır Alanyaspor’un sağlık sponsoruyuz. Böyle bir olayla karşılaşmak bizi çok üzdü" diye konuştu.

"Tabii kabullenmesi zor bir konu"

Sural’ın eşi ve 2 çocuğu olduğunu aktaran Peksel şunları söyledi: "Oyuncunun eşi ve 2 çocuğu var. Biri gördüğüm kadarıyla 7-8 yaşlarında ve diğeri de 2.5 aylık. Maalesef ölüm haberini vermek bize düştü. Şu anda şoku atlatmaya çalışıyorlar. Kabullenmesi zor bir konu. Allah’tan sabır diliyorum" diye konuştu.