Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti! Ölüm nedeni açıklandı...
Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün şoförün uyuması nedeniyle devrilmesi sonucu yaralanan oyunculardan Josef Sural'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Alanyaspor, elim kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ı devre arası transfer döneminde renklerine katmıştı. 2 kız babası 28 yaşındaki oyuncunun küçük kızı 2.5 ay önce Prag'da dünyaya gelmişti.
Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.
Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sural ameliyata alındı. Sural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği belirtildi. Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları kaydedildi.
Kulüp doktoru Yetkin: Sural’ı hipotermi şoktan kurtaramadık
Kayseri deplasmanı dönüşünde yaşanan trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural için kulüp doktoru İsmail Yetkin açıklamada bulundu. Tüm spor camiasına, Çekya'ya ve Alanya'ya başsağlığı dileklerinde bulunan Yetkin, "Alanyasporumuzun başı sağ olsun. Dün gece 02.00 sularında yaşanan elim kazada değerli futbolcumuz Josef Surali kaybettik. Maalesef kafa travması, çökme kırıkları, kot kırıkları, alt ekstremitede kırık tespit edildi. Gerekli müdahaleleri yaptık, ameliyata aldık ama hastamızı hipotermi şoktan kurtaramadık. Araçta bulunan diğer sporcuların hayati tehlikesi yok. Bir kısmının tedavileri ayakta yapıldı. Küçük kırıklar var. Hayati tehlikesi olan bir şey değil. Ancak bunun yanında maalesef Sural'ı kaybettik" dedi.
"Sural’ı sabaha karşı kaybettiğimizi öğrendik"
Hastane Genel Müdürü Dr. Hasan Peksel ise gece saatlerinde gelen kötü bir haberle hastaneye geldiklerini söyledi. Peksel, "Tüm spor camiasının başı sağ olsun. Bir VIP araçta şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kanala sürüklenmesi sonucu, bir futbolcunun araç dışına fırlaması ve ağır bir travma almasından dolayı ağır yaralandığı bilgisi geldi. Tabii ki yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgeye en yakın olmasından dolayı hastanemize getirildi. Diğer 6 futbolcunun hayati tehlikesi yoktu. Yalnız Josef Sural isimli 29 yaşındaki Çek oyuncunun kafa, göğüs, bacak ve kol kemiklerinde çoklu kırıkların olduğu tespit edildi. Bunları ekimiz çok hızlı şekilde ameliyata alarak tedavisine başladı. Ancak iç kanması olan Sural, yapılan her türlü müdahaleye cevap vermeyince, hastayı sabaha karşı kaybettik. Biz de hastane olarak çok üzgünüz. Zaten yıllardır Alanyaspor’un sağlık sponsoruyuz. Böyle bir olayla karşılaşmak bizi çok üzdü" diye konuştu.
"Tabii kabullenmesi zor bir konu"
Sural’ın eşi ve 2 çocuğu olduğunu aktaran Peksel şunları söyledi: "Oyuncunun eşi ve 2 çocuğu var. Biri gördüğüm kadarıyla 7-8 yaşlarında ve diğeri de 2.5 aylık. Maalesef ölüm haberini vermek bize düştü. Şu anda şoku atlatmaya çalışıyorlar. Kabullenmesi zor bir konu. Allah’tan sabır diliyorum" diye konuştu.
"BİR GÜMBÜRTÜYLE UYANDIK"
Kaza sırasında minibüste bulunan futbolcuların ise yöneticilere, "Bir gümbürtüyle uyandık. Tutunmaya çalıştık kaza olduğunu anlayınca. Araç durduğunda Josef Sural'ın olmadığını fark ettik. Dışarıda aramaya başladık. Steven Caulker buldu" dediği belirtildi.
YÖNETİCİLER, TEKNİK HEYET, ARKADAŞLARI VE YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Josef Sural'ın kısa süre önce doğum yapan eşi de haberi alıp, hastaneye geldi.
Hastaneye gelen Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri deplasmanının ardından gelecek hafta oynayacakları maçın pazartesi günü olması nedeniyle futbolculara ve teknik heyete iki gün izin verildiğini söyledi.
"BAŞINDA VE VÜCUDUNDA KIRIKLAR VARDI"
Çavuşoğlu, 7 futbolcunun, Alanya'dan kiraladıkları özel araçla Kayseri'de Antalya'ya dönerken, şehrin hemen girişinde kazanın meydana geldiğini anımsattı.
Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Josef Sural'ın başında ve vücudunun birçok yerinde kırıklar vardı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Takıma 2 gün izin verildiği için maçtan uçakla dönenler var, özel araçlarla dönenler var, takım otobüsüyle dönenler var"
2.5 AY ÖNCE KIZI DÜNYAYA GELMİŞTİ
Elim kazada hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da Melissa Denise adı verilen kızı dünyaya gelmişti.
Josef Sural, devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sural 12 Ocak'taki imza töreninde yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" şeklinde konuşmuştu.
1 GOLÜ VARDI
Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giymişti.
Çek golcü, forvette görev yapıyordu. 18 kez Çek Cumhuriyeti A Milli Takımı'nda forma giyen Sural, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında Akdeniz ekibindeki tek golünü kaydetmişti.