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25.12.2019 - 13:24 | | İHA

Alanyaspor’un genç yıldızı onlara emanet

Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Kazım Yakmaz, danışman Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan ile anlaşmaya vardı.

Alanyaspor’un genç yıldızı onlara emanet
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Bursa Arabayatağıspor’dan Alanyaspor’a transfer olan ve geçtiğimiz günlerde de Aytemiz Alanyaspor’da profesyonel sözleşmeye imza atan genç futbolcu Kazım Yakmaz, menajer Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan ile anlaşma sağladı. Daha önce ismi Avrupa kulüpleri ile sık sık gündeme gelen Kazım Yakmaz’ın danışmanlığını Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan'ın üstleneceği öğrenildi.

19 yaşındaki başarılı oyuncu, daha önce Alanyaspor U19 ve U21 takımlarında gösterdiği performans ile dikkat çekmişti.

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