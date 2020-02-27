Alba Berlin Anadolu Efes maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Efes maçı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Euroleague’de 26. hafta maçında Alba Berlin ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte oldukça zorlu bir maça sahne olması beklenen mücadeleyle ilgili bilinmesi gerekenler...



ALBA BERLIN ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?



Alba Berlin ile Anadolu Efes bugün Türkiye saatine göre 22:00’da karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz ve canlı yayınalancak...



EFES'TE LARKIN RİSKE EDİLMİYOR

Temsilcimiz Anadolu Efes'te Shane Larkin yoktu, sakatlığı olduğu belirtilen Vasilije Micic son dakika sürprizi yaptı ve 25 sayı farkla kazanılan Bayern Münih deplasmanında 9 sayı 8 asistlik katkı vererek takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu. Lacivert beyazlı temsilcimiz Bayern galibiyetiyle seriyi 10 maça çıkardı, Euroleague'in zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

ALBA Berlin ise Zenit deplasmanında 83-81 kazanırken, son 5 deplasmanda 4'üncü zaferine imza atıyordu. İç sahada, deplasmandaki kadar etkili değiller ve Mercedes-Benz Arena'da oynadıkları son 3 maçı kaybettiler. Takımın önemli isimlerinden Peyton Siva sakat ve bu maçta takımını yalnız bırakacak. Euroleague'de 12 maça çıkan Siva, 11.3 sayı ve 6.3 asist ortalaması ile oynuyordu