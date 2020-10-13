Alba Berlin Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague 3. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda güçlü Alman ekibi Alba Berlin'e konuk oluyor. Euroleague'deki ilk iki maçında istediği sonucu alamayan Anadolu Efes, Berlin'de ilk galibiyetini arıyor...



ALBA BERLIN ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?



Alba Berlin Anadolu Efes maçı bu akşam 21:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMDA SON DURUM



Euroleague’de sezonun ilk çift maç haftası 13 Ekim – 16 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Bu zorlu haftada temsilcilerimizden Anadolu Efes, Alba Berlin deplasmanında galibiyet arayacak. Bu sezona 2 mağlubiyet ile başlayan Anadolu Efes, bu yenilgileri Zenit ve Fenerbahçe Beko karşısında almıştı. Geçtiğimiz sezonun da yıldızlarından Shane Larkin’in sakatlığı dolayısıyla ilk iki haftada forma giyemediği mücadelelerde Krunoslav Simon 13 sayı 3 ribaund ve 24 sayı 4 ribaundluk performansıyla öne çıkan oyunculardan biri olmuştu. Anadolu Efes’in yıldız ismi Shane Larkin’in bu maçta da sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymeyeceği belirtiliyor.

Öte yandan bu sezona 2 mağlubiyet ile başlayan diğer bir ekip olan Alba Berlin de kendi sahasında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Euroleague’in ilk iki haftasında Maccabi Tel-Aviv ve Bayern Münih’e boyun eğen Alba Berlin’de ise Marcus Eriksson ve Jason Granger takımlarının skor yükünü çeken iki isim olarak yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Temsilcimiz Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Euroleague arenasında Alba Berlin ile iki kez karşı karşıya gelmiş ve bu maçların ikisinde de 106 - 105 ve 86 – 99’luk skorlarla galip gelmişti.

İki takımın karşı karşıya geldiği mücadelelerde 170 sayı barajı aşılmıştı.