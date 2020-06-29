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29.06.2020 - 01:15 |

Alba Berlin şampiyon oldu!

Almanya Birinci Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa Alba Berlin ulaştı.

Alba Berlin şampiyon oldu!
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Almanya Birinci Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa Alba Berlin ulaştı. 

Münih kentindeki Audi Dome salonunda oynanan ikinci final karşılaşmasında Alba Berlin, Riesen Ludwigsburg takımını 75-74 yendi. 

İki gün önce oynanan ilk final müsabakasından 88-65 galip ayrılan başkent ekibi, seriyi 2-0 yaparak şampiyonluğa uzandı. 

Alba Berlin şampiyon oldu

Toplamda 9'uncu şampiyonluğunu yaşayan Alba Berlin, bu kupayı en son 2008'de müzesine götürmüştü. 

Almanya Birinci Basketbol Ligi'ne yeni tip koronaviürs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında ara verilmiş, daha sonra yapılan görüşmelerin ardından 10 takımının katılımıyla Münih'te düzenlenecek turnuvayla sezonun tamamlanmasına karar verilmişti. 

Üç hafta süren ve 10 takımın karantinaya alındığı turnuvada, Alba Berlin ile Riesen Ludwigsburg finale kalmıştı.

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