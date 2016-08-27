Alban Meha Kosova'ya geçti

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası grubundaki rakibi Kosova'da hareketli saatler yaşanıyor. FIFA ve UEFA tarafından tanınmasının ardından, ay-yıldızlıların da bulunduğu I Grubu'na dahil edilen Balkan ülkesi, her geçen gün daha güçlü bir takım haline geliyor.

Norveç'ten Kosova'ya geçti

FIFA'nın verdiği izin doğrultusunda, hali hazırda başka milli takımların formasını giyen Kosova kökenli oyuncular, yer değiştirmeye başladılar. Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında forma giyen ve Norveç Milli Takımı'nda top koşturan Valon Berisha, Kosova Milli Takımı'na geçti.

Meha Türkiye'ye karşı

Konyaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Alban Meha da tercihini Kosova'dan yana kullandı. Bugüne kadar Arnavutluk Milli Takımı forması giyen oyuncu, 12 Kasım'da Türkiye'de oynanacak Türkiye-Kosova maçında, ay-yıldızlılara karşı sahada olacak.

Grasshopperslı futbolcuya veto

Arnavut Milli Takımı forması giyen oyunculardan Vitesseli Milot Rashica, RNK Split'ten Amir Rrahmani de Kosova'ya geçtiler. İsviçre'nin Grasshoppers takımından Mergim Brahimi'nin isteği ise FIFA tarafından geri çevrildi. Gerekçe olarak bu oyuncunun daha önce Arnavutluk ve İsviçre olarak iki kez milli takım değiştirmesi, üçüncüye geçemeyeceği gösterildi.