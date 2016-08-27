Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Alban Meha Kosova'ya geçti
27.08.2016 - 13:49 |

Alban Meha Kosova'ya geçti

Konyasporlu futbolcu Alban Meha milli takımını değiştirdi. Deneyimli orta saha oyuncusu Kosova formasıyla Türkiye'nin karşısına çıkacak.

Alban Meha Kosova'ya geçti
ABONE OL

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası grubundaki rakibi Kosova'da hareketli saatler yaşanıyor. FIFA ve UEFA tarafından tanınmasının ardından, ay-yıldızlıların da bulunduğu I Grubu'na dahil edilen Balkan ülkesi, her geçen gün daha güçlü bir takım haline geliyor.

Norveç'ten Kosova'ya geçti

FIFA'nın verdiği izin doğrultusunda, hali hazırda başka milli takımların formasını giyen Kosova kökenli oyuncular, yer değiştirmeye başladılar. Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında forma giyen ve Norveç Milli Takımı'nda top koşturan Valon Berisha, Kosova Milli Takımı'na geçti.

Meha Türkiye'ye karşı

Konyaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Alban Meha da tercihini Kosova'dan yana kullandı. Bugüne kadar Arnavutluk Milli Takımı forması giyen oyuncu, 12 Kasım'da Türkiye'de oynanacak Türkiye-Kosova maçında, ay-yıldızlılara karşı sahada olacak.

Grasshopperslı futbolcuya veto

Arnavut Milli Takımı forması giyen oyunculardan Vitesseli Milot Rashica, RNK Split'ten Amir Rrahmani de Kosova'ya geçtiler. İsviçre'nin Grasshoppers takımından Mergim Brahimi'nin isteği ise FIFA tarafından geri çevrildi. Gerekçe olarak bu oyuncunun daha önce Arnavutluk ve İsviçre olarak iki kez milli takım değiştirmesi, üçüncüye geçemeyeceği gösterildi.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber