Albayrak: Önemli bir gaz şirketiyle anlaştık

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de önemli bir gaz şirketiyle anlaştık"

Sponsorluk anlaşması sonrası konuşan Albayrak, "Her zaman olduğu gibi sponsorlarımız çoğalıyor. Bize el uzatan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'de önemli bir gaz şirketiyle anlaştık. Kendilerine, yönetimine bu yaklaşımlarından dolayı Galatasaray ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bize en zor günlerde, bu tip sponsorlukları sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.