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HaberlerFenerbahçe Haberleri Alberth Elis'ten Fenerbahçe açıklaması: 'İmza attığım...'
08.06.2020 - 10:26 | | Fanatik

Alberth Elis'ten Fenerbahçe açıklaması: 'İmza attığım...'

Houston ile olan sözleşmesi sona eren Alberth Elis’in Fenerbahçe’yle anlaştığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Honduraslı yıldız, Fenerbahçe'ye imza atmadığını ve henüz geleceğiyle ilgili karar vermediğini belirtti.

Alberth Elis'ten Fenerbahçe açıklaması: 'İmza attığım...'
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Honduraslı hücum oyuncusu Alberth Elis’in adı son iki transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyordu. 24 yaşındaki futbolcunun Houston ile olan sözleşmesi sona erdi. Hem yurt için hem de yurt dışındaki medyada çıkan haberlerde Elis’in Fenerbahçe’yle sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Ancak Honduraslı yıldız bu konuyla ilgili açıklama yaparak, “Fenerbahçe’ye imza attığım doğru değil. Henüz geleceğim hakkında karar vermedim” dedi.

Alberth Elisten Fenerbahçe açıklaması: İmza attığım...

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