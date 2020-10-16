Aleksandar Boricic yeniden CEV baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi

16.10.2020 - 19:51 | | AA
Aleksandar Boricic yeniden CEV baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçildi
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden Aleksandar Boricic seÃ§ildi.Â
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden Aleksandar Boricic seÃ§ildi.Â
CEV'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da dÃ¼zenlenen genel kurulda baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
SÄ±rp Boricic, 36 Ã¼ye federasyonun oyunu alarak 4 yÄ±l daha baÅŸkanlÄ±k yapmaya hak kazandÄ±. EstonyalÄ± aday Hanno Pevkur ise 19 oyda kaldÄ±.Â
Boricic, 2015'ten bu yana CEV baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.