Aleksic: Åžampiyonluk iÃ§in elimizde bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat var

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde rÃ¶portajÄ± yer alan Aleksic, SÃ¼per Lig'deki ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±, takÄ±mÄ±nÄ±n ve kendisinin performansÄ± ile yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± hakkÄ±nda deÄŸerlendirmede bulundu.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle mart ayÄ±ndan bu yana maÃ§ oynanmayan SÃ¼per Lig'de 26 haftada 53 puan topladÄ±klarÄ±nÄ± ve averajla Trabzonspor'un ardÄ±ndan ikinci olduklarÄ±nÄ± aktaran tecrÃ¼beli futbolcu, "Åžu ana kadar iyi bir sezon geÃ§irdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Trabzonspor'la aynÄ± puandayÄ±z ve zirvedeyiz. Åžampiyonluk iÃ§in iyi bir ÅŸansÄ±mÄ±z var. TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda ÅŸanssÄ±z bir ÅŸekilde elendik, UEFA Avrupa Ligi'nde iyi gidiyoruz. SÃ¼per Lig'de de ÅŸansÄ±mÄ±z yÃ¼ksek. Ã‡ok kaliteli bir teknik direktÃ¶r ve Ã§ok kaliteli futbolculara sahibiz. Ligde iyi bir konumdayÄ±z. Hepimiz katkÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ã§ok Ã§aba harcÄ±yoruz. Åžu an saÄŸlÄ±klÄ± kalmak, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak ve ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±na iyi bir ÅŸekilde geri dÃ¶nmek Ã¶ncelikli amacÄ±mÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Bireysel performansÄ±ndan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Aleksic, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°ki ay sakatlÄ±ÄŸÄ±m sebebiyle sahalardan uzak kaldÄ±m. Ãœstelik tam formumu yakalamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m bir dÃ¶nemde talihsiz biÃ§imde kolumu kÄ±rdÄ±m. Ä°ki ay sahalardan uzak kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda iyi bir ÅŸekilde geri dÃ¶nmek iÃ§in zamana ihtiyacÄ±nÄ±z oluyor. Lige verilen aradan Ã¶nce Kopenhag'Ä± kendi sahamÄ±zda maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±k. Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda da deplasmanda kabul edilebilir bir sonuÃ§ aldÄ±k. Ä°lk 11'de istikrarlÄ± bir biÃ§imde ÅŸans bulduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutluyum. Daha iyi olabileceÄŸimi biliyorum ve fiziksel olarak gÃ¼Ã§lenmek iÃ§in her ÅŸeyi yapÄ±yorum. Ã‡ok daha iyi performans sergileyebileceÄŸimi bildiÄŸim iÃ§in ÅŸu anki performansÄ±mdan Ã§ok mutlu deÄŸilim. Ancak en Ã¶nemlisi, ÅŸampiyonluk iÃ§in elimizde bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat var ve Avrupa Ligi'nde bir Ã¼st tura Ã§Ä±kmak iÃ§in ÅŸansÄ±mÄ±z yÃ¼ksek. TakÄ±m olarak baÅŸarÄ±lÄ± olmamÄ±z benim bireysel performansÄ±mdan daha Ã¶nemli."

Â

"YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu duruma en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde uyum saÄŸlayan baÅŸarÄ±lÄ± olacak"

Danijel Aleksic, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sÃ¼recine en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde uyum saÄŸlayacak takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Lige verilen uzun aradan sonra sakatlÄ±klarÄ±n yaÅŸanabileceÄŸini aktaran turuncu-lacivertli futbolcu, "SonuÃ§larÄ± Ã¶ngÃ¶rmek Ã§ok zor. Sekiz maÃ§ kaldÄ± fakat bu sekiz maÃ§Ä± hangi ÅŸartlar altÄ±nda oynayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. OyuncularÄ±n dÃ¶ndÃ¼klerinde form durumlarÄ±nÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ± konusunda bir fikrimiz yok. UmarÄ±m yaÅŸanmaz ancak dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde sakatlÄ±k riskimiz Ã§ok fazla. ÅžampiyonluÄŸa ulaÅŸacak takÄ±m, daha az sakatlÄ±k yaÅŸayan takÄ±m olacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu duruma en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde uyum saÄŸlayan baÅŸarÄ±lÄ± olacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"TÃ¼rkiye'de gÃ¼vende hissediyoruz"

Aleksic, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sÃ¼recinde Ã¼lkesi SÄ±rbistan'a dÃ¶nmeyerek TÃ¼rkiye'de kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerini gÃ¼vende hissettiklerini vurguladÄ±.

Evde oÄŸlu ve ikiz kÄ±zlarÄ±yla iyi vakit geÃ§irdiÄŸini anlatan 29 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu, "SÄ±rbistan'a dÃ¶nmek istemedik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burada gÃ¼vende hissediyoruz. AyrÄ±ca kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±mla bu zamanda seyahat etmek akÄ±llÄ±ca bir fikir gibi gelmedi. Ailemi risk altÄ±nda bÄ±rakmak istemedim. Ãœlkemde evde kalmakla burada evde kalmak aynÄ± ÅŸeyler. Ailem de burada ve daha rahat, gÃ¼vende hissediyoruz. Hep beraberiz. Ben bu sÃ¼re iÃ§inde burada kalmayÄ± tercih ettim ve piÅŸman deÄŸilim." ifadelerini kullandÄ±.

Â

Â