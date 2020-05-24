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24.05.2020 - 18:51 | | AA

Alex de Souza Ramazan Bayramı paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin efsane ismi merhum Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafla Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Ramazan Bayramı mesajı için sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşımda bulundu. 42 yaşındaki eski futbolcu, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden merhum futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşıp, "Herkese iyi bayramlar" yazdı.

Alex de Souza'nın vefa dolu paylaşımı büyük beğeni topladı.

Alex de Souza Ramazan Bayramı paylaşımı

Alex de Souza Ramazan Bayramı paylaşımı

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