Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından 2010-2011 şampiyonluğundan bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Bu paylaşım sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı ve acaba 'Alex takımın başına mı geliyor?' sorusunu doğurdu.

Kafa karıştıran bir paylaşım da takımın eski tercümanı Samet Güzel'den geldi. Alex'e yakınlığıyla bilinen Samet de Fenerbahçe günlerinden bir kareyi takipçilerinin huzuruna sundu.

İki paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.