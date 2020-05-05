Alexander Ceferin: Futbolun dönüşüne sağlıkçılar karar verecek

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Sırbistan'ın Nova televizyonuna açıklamalarda bulundu. Corona sürecinde futbola geri dönüş tartışmalarıyla ilgili konuşan Sloven futbol adamı bu konudaki düşüncelerini aktarırken, bunun koşullarına yönelik de sözcükler dile getirdi.

'Futbol için son kararı sağlıkçılar verecek'

Ceferin "Futbolun bir an önce sahalara döndüğünü hepimiz görmek istiyoruz. Ama bu durum her şeyden önce, sağlık otoritelerinin kararlarına bağlıdır. Tüm sağlık gereklilikleri oynama kapsamında yerine getirilirse o zaman maçlar, futbolcuların da mesleklerini icra eden çalışanlar olduğu unutulmadan yapılacak tetkiklerle yeniden seyircisiz bir şekilde başlayacaktır" dedi.

'Normalleşme algısı, futbolsuz oluşmaz'

Tüm dünyanın büyük bir salgın ile karşı karşıya kaldığını, buradan çıkışta futbolun da önemli bir rolü olacağına inanan UEFA Başkanı Ceferin "İnsanlık Covid 19'u yenecek. Böylesine her şeyi alt üst eden bir durum karşısında dünyanın çok duyarlı olduğunu görüyoruz. Futbol pozitif enerji kaynağıdır ve futbol geri dönene kadar insanlar durumun normalleştiği algısına sahip olmayacaklar" şeklinde konuştu.

'Savaşlar ve salgınların ardından ayağa kalkar'

Tarih boyu futbolun dönem dönem kesintiye uğramasına yol açan bazı darbelere maruz kaldığını hatırlatan Ceferin "Futbol değişecek ama sadece kısa bir süreliğine... Futbol geçmişte de savaşlar ve salgınların ardından ayağa kalkmasını bilmiştir. Umuyorum ki kısa sürede eski güzel futbolumuza yeniden kavuşacağız" ifadelerini kullandı. UEFA'nın son toplantısında, ülkesindeki koşullar nedeniyle sezonu tamamlayamayacak olan liglere müsamaha gösterileceğine dair bir karara imza atılmıştı.