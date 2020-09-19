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19.09.2020 - 17:10 |

Alexander Sörloth’a 8500 kişilik tören

Leipzig, transferini yarına kadar tamamlaması halinde Alexander Sörloth’u Mainz maçı öncesi 8500 taraftarın önüne çıkarmayı planlıyor.

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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Trabzonspor ile yollarını ayırarak Lepizig’e transfer olması beklenen ve transferi atılacak resmi imzalara kalan Alexander Sörloth için hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Alman basınına göre Bundesliga’da sezonun ilk maçını yarın Mainz ile oynayacak olan Leipzig, Norveçli futbolcunun transferini yarına kadar tamamlayabilmesi halinde bu maçın öncesinde statta kendisini taraftar ile bir araya getirecek.
Kısmi seyircili bir maç olacak.

Almanya’da pandemi kuralları çerçevesinde belli kapasitede seyirci stada alınabiliyor. Bu yüzden Red Bull Arena’da Sörloth’u 8500 taraftar selamlayabilecek. Leipzig kulübü stada seyirci alınmasını içeren bir tasarıyı Almanya Kulüpler Birliği (DFL) ve Saksonya eyalet hükümetinin de desteğiyle daha önce Leipzig Sağlık Dairesi’ne sunmuştu.

‘Ben Sörloth’un babası değilim’

RB Leipzig’in sezonun ilk maçı olan Mainz karşılaşması öncesi yapılan basın toplantısına Alexander Sörloth ile ilgili sözler damga vurdu. Norveçli bir gazetecinin ‘Alexander Sörloth nerede?’ şeklindeki sorusuna teknik direktör Nagelsmann tarafından ‘Ben babası değilim, nerede olduğunu bilmiyorum. Burada değil çünkü sözleşmesi burada değil’ diye yanıt verdi.

Alexander Sörloth’a 8500 kişilik tören

 

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