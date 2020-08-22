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22.08.2020 - 10:24 |

Alexâ€™ten kiÅŸiye özel görüntülü mesaj

ÃœnlÃ¼ spor kiÅŸiliklerine hayranlarÄ± tarafÄ±ndan istedikleri mesajÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ olarak yÃ¼kletebildikleri bir uygulama Brezilyaâ€™da hayata geÃ§ti. FenerbahÃ§eâ€™nin eski yÄ±ldÄ±zÄ± Alex, 67 dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda istenen metni okuyor, bu video kullanÄ±cÄ±ya ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Â

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Onur Dinçer / Skorer Özel

Brezilyaâ€™da hayata geÃ§irilen, spor dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ kiÅŸiliklerini bu kiÅŸilerin hayranlarÄ±yla buluÅŸturan oluÅŸum, Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k ilgiyi TÃ¼rkiyeâ€™den topladÄ±. Ä°doloMio projesi, yÄ±ldÄ±z isimlerin hayranlarÄ± iÃ§in belli bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zel iÃ§erik oluÅŸturduklarÄ± bir platform.Â 

Ä°nternet Ã¼zerinden idol seÃ§imiÂ 

Organizasyonun internet sayfasÄ±na girenler Ã¶ncelikle idolÃ¼nÃ¼n kim olduÄŸunu belirliyor. ArdÄ±ndan hayranÄ± olduÄŸu kiÅŸiden istediÄŸi video mesajÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in mi yoksa hediye etmek istediÄŸi bir yakÄ±nÄ± iÃ§in mi olduÄŸunu belirleyeceÄŸi kiÅŸiselleÅŸtirilmiÅŸ menÃ¼ye yÃ¶nlendiriliyor.Â 

Gelirler pandemiden etkilenenlere Â 

Videoda yayÄ±nlanacak mesajÄ±n ne olduÄŸu ve oyuncunun bunu nasÄ±l yayÄ±nlayacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik detaylarÄ±n belirlenmesinin ardÄ±ndan yÄ±ldÄ±z ismin konuÅŸmasÄ±yla kaydedilen video bir hafta iÃ§erisinde e-mail ile kullanÄ±cÄ±ya ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Elde edilen gelirin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yardÄ±ma muhtaÃ§ ve pandemi sÃ¼recinden etkilenen kiÅŸiler iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Â 

Alexâ€™ten TÃ¼rkÃ§e doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±Â Â 

Alex de Souza TÃ¼rk bir hayranÄ± iÃ§in kaydettiÄŸi videoda kendisinden talep edilen mesajÄ± TÃ¼rkÃ§e olarak seslendirdi. â€˜Merhaba Murat, iyi misin?â€™ ÅŸeklinde hatÄ±r sorarak konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan FenerbahÃ§eâ€™nin eski futbolcusu, â€˜DoÄŸum gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun, inÅŸallah bir gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼zâ€™ diyerek konuÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.Â Â 

% 65 Brezilya, % 25 TÃ¼rkiye Â 

Idolomio internet sitesi geÃ§tiÄŸimiz aylardan itibaren faaliyetlerine baÅŸladÄ±. Brezilya dÄ±ÅŸÄ±nda en Ã§ok talebin geldiÄŸi Ã¼lkelerin TÃ¼rkiye, ABD ve Japonya olduÄŸu belirtildi. PortalÄ±n ortalamasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65â€™i Brezilya kaynaklÄ± giriÅŸlerden oluÅŸurken, TÃ¼rkiye kaynaklÄ± giriÅŸlerin yÃ¼zde 25 oranÄ±nda olduÄŸu, bu durumun, bir dÃ¶nem TÃ¼rkiyeâ€™de bulunmuÅŸ futbol yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Â Â 

Platform Ã¼zerinden spor dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±na kiÅŸiye Ã¶zel mesaj seslendirtmenin bedelleri:Â Â 

KÄ°ÅžÄ°Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  BRANÅžÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  ÃœCRET Â 

Alex de SouzaÂ  futbolÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  67 $Â 

ZicoÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  futbolÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  67 $Â 

BarrichelloÂ Â Â Â Â  formula1Â Â Â Â Â Â Â  67 $Â 

RafinhaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  futbolÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  55 $Â 

Diego LuganoÂ  futbolÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  55 $Â 

LeandrinhoÂ Â Â Â  basketbolÂ Â Â Â Â Â  52 $Â 

Magic PaulaÂ Â Â  basketbolÂ Â Â Â Â Â  52 $Â 

  1. Borges yÃ¼zme 52 $Â 

VirnaÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â voleybolÂ Â Â Â Â Â Â Â  45 $Â 

  1. Luciano futbol 40 $Â 

Â Alexâ€™ten kiÅŸiye Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesaj

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