Brezilyaâ€™da hayata geÃ§irilen, spor dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ kiÅŸiliklerini bu kiÅŸilerin hayranlarÄ±yla buluÅŸturan oluÅŸum, Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k ilgiyi TÃ¼rkiyeâ€™den topladÄ±. Ä°doloMio projesi, yÄ±ldÄ±z isimlerin hayranlarÄ± iÃ§in belli bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zel iÃ§erik oluÅŸturduklarÄ± bir platform.Â

Ä°nternet Ã¼zerinden idol seÃ§imiÂ

Organizasyonun internet sayfasÄ±na girenler Ã¶ncelikle idolÃ¼nÃ¼n kim olduÄŸunu belirliyor. ArdÄ±ndan hayranÄ± olduÄŸu kiÅŸiden istediÄŸi video mesajÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in mi yoksa hediye etmek istediÄŸi bir yakÄ±nÄ± iÃ§in mi olduÄŸunu belirleyeceÄŸi kiÅŸiselleÅŸtirilmiÅŸ menÃ¼ye yÃ¶nlendiriliyor.Â

Gelirler pandemiden etkilenenlere Â

Videoda yayÄ±nlanacak mesajÄ±n ne olduÄŸu ve oyuncunun bunu nasÄ±l yayÄ±nlayacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik detaylarÄ±n belirlenmesinin ardÄ±ndan yÄ±ldÄ±z ismin konuÅŸmasÄ±yla kaydedilen video bir hafta iÃ§erisinde e-mail ile kullanÄ±cÄ±ya ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Elde edilen gelirin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yardÄ±ma muhtaÃ§ ve pandemi sÃ¼recinden etkilenen kiÅŸiler iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Â

Alexâ€™ten TÃ¼rkÃ§e doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±Â Â

Alex de Souza TÃ¼rk bir hayranÄ± iÃ§in kaydettiÄŸi videoda kendisinden talep edilen mesajÄ± TÃ¼rkÃ§e olarak seslendirdi. â€˜Merhaba Murat, iyi misin?â€™ ÅŸeklinde hatÄ±r sorarak konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan FenerbahÃ§eâ€™nin eski futbolcusu, â€˜DoÄŸum gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun, inÅŸallah bir gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼zâ€™ diyerek konuÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.Â Â

% 65 Brezilya, % 25 TÃ¼rkiye Â

Idolomio internet sitesi geÃ§tiÄŸimiz aylardan itibaren faaliyetlerine baÅŸladÄ±. Brezilya dÄ±ÅŸÄ±nda en Ã§ok talebin geldiÄŸi Ã¼lkelerin TÃ¼rkiye, ABD ve Japonya olduÄŸu belirtildi. PortalÄ±n ortalamasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65â€™i Brezilya kaynaklÄ± giriÅŸlerden oluÅŸurken, TÃ¼rkiye kaynaklÄ± giriÅŸlerin yÃ¼zde 25 oranÄ±nda olduÄŸu, bu durumun, bir dÃ¶nem TÃ¼rkiyeâ€™de bulunmuÅŸ futbol yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Â Â

Platform Ã¼zerinden spor dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±na kiÅŸiye Ã¶zel mesaj seslendirtmenin bedelleri:Â Â

KÄ°ÅžÄ°Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â BRANÅžÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÃœCRET Â

Alex de SouzaÂ futbolÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 67 $Â

ZicoÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â futbolÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 67 $Â

BarrichelloÂ Â Â Â Â formula1Â Â Â Â Â Â Â 67 $Â

RafinhaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â futbolÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 55 $Â

Diego LuganoÂ futbolÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 55 $Â

LeandrinhoÂ Â Â Â basketbolÂ Â Â Â Â Â 52 $Â

Magic PaulaÂ Â Â basketbolÂ Â Â Â Â Â 52 $Â

Borges yÃ¼zme 52 $Â

VirnaÂ Â Â Â Â Â Â Â voleybolÂ Â Â Â Â Â Â Â 45 $Â

Luciano futbol 40 $Â

Â