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HaberlerBeşiktaş Haberleri Alex'ten Sergen Yalçın'a jest! 'Çok iyi oyuncu'
31.01.2020 - 10:21 |

Alex'ten Sergen Yalçın'a jest! 'Çok iyi oyuncu'

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı, imza töreninde Beşiktaş resmi sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımın altına alkış emojisi eşliğinde "Sergen çok iyi oyuncu" mesajını yazdı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi dün akşam resmen başladı. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'dan Yalçın'a tebrik mesajı geldi. 

Alex imza töreninde Beşiktaş resmi sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımın altına alkış emojisi eşliğinde "Sergen çok iyi oyuncu" mesajını yazdı.

Brezilyalı futbol adamının bu jesti rekor beğeni aldı. 

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